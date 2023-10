Basciano, presunta amante lo attacca dopo l’intervista a Verissimo

A Verissimo, dopo Sophie Codegoni è stato il momento di Alessandro Basciano. Il deejay, ospite di Silvia Toffanin nel pomeriggio di sabato 21 ottobre, ha esposto il suo punto di vista sulla burrascosa rottura avuta con l’ex gieffina solo poche settimane fa, replicando ad alcune dichiarazioni di quest’ultima.

Intervista di Basciano: arrivano le parole di Luzma Cabello

Nella chiacchierata a Verissimo, terminata in lacrime, Alessandro Basciano aveva negato in modo categorico di aver tradito Sophie Codegoni. L’intervista aveva scatenato l’utenza social, che si era lasciata andare a numerosi e pensanti insulti, con molti che non avevano creduto alla versione del deejay. A stretto giro è arrivata anche la reazione di Luzma Cabello, che secondo le indiscrezioni sarebbe la ragazza con cui Basciano avrebbe trascorso le giornate ad Ibiza: “Rimango reale in mezzo a tanta falsità. Come dice Sfera; come i tuoi gioielli tutti fake, eh-ehi, tutti fake, tutti fake, eh-ehi“.

Con poche semplici parole, Cabello ha detto la sua dopo l’intervista di Basciano. Come si ricorderà, il nome dell’ex tentatrice di Temptation Island era circolato nei giorni scorsi, poiché si pensava potesse essere la ragazza paparazzata (di spalle) in aeroporto insieme a Basciano. Come se non bastasse, sul profilo Instagram di Cabello è possibile notare, tra le storie in evidenza, una cartella intitolata “Ibiza 2023”, che testimonia come la modella sia stata recentemente sull’isola.

La versione di Basciano su Ibiza

A Verissimo, Alessandro Basciano aveva spiegato che la ragazza con cui era stato paparazzato in aeroporto era una persona con cui aveva avuto a che fare in passato, quando aveva vissuto in Spagna, ma che in quell’occasione era stata invitata da terze persone. Basciano aveva quindi smentito di aver tradito Sophie Codegoni, ma aveva confidato di aver mentito all’ex gieffina in merito all’identità della ragazza in questione. Il deejay l’aveva fatta passare per una semplice turista, al fine di evitare situazioni ambigue, data la precedente conoscenza.

Dopo le parole di Sophie Codegoni, a cui hanno fatto seguito quelle di Alessandro Basciano, all’intricata vicenda si sono aggiunte anche le parole di Luzma Cabello. A mettere un ulteriore tassello sarà la Codegoni, ospite a Verissimo nella puntata di domenica 22 ottobre. Davanti a Silvia Toffanin, l’ex gieffina svelerà ulteriori dettagli sulla burrascosa fine della relazione con Alessandro Basciano.