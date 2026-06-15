Sophie Codegoni fidanzata con Luca Baronchelli, svolta sentimentale in segreto dopo mesi difficili

Avrebbe definitivamente preso quota la relazione tra Sophie Codegoni e Luca Baronchelli. Ne dà notizia, nella sua newsletter, Gabriele Parpiglia, che, tra l’altro, ha dichiarato di conoscere molto bene l’imprenditore, definendolo un suo caro amico. Non è la prima volta che il nome di Baronchelli viene accostato all’influencer riccionese. Già lo scorso marzo il magazine Chi lo aveva paparazzato in aeroporto a Milano proprio con l’ex tronista, di rientro da una vacanza ai Caraibi. Il settimanale allora lasciò intendere che tra i due ci fosse un legame speciale, scrivendo che lui faceva ormai parte della quotidianità della 25enne. Non era però chiaro se ci fosse in corso una vera e propria love story. Ora è Parpiglia a parlare di fidanzamento a tutti gli effetti.

Sophie e Luca si frequenterebbero da qualche mese, con molta discrezione. Zero apparizioni sui social di coppia e zero atteggiamenti che strizzano l’occhio al gossip. Ma certi ambienti di Milano sono ‘piccoli’ e, nonostante si prendano tutte le precauzioni del caso per provare a mantenere segreta una love story, spesso la faccenda trapela comunque. Come in questo caso.

Baronchelli non è un volto nuovissimo agli affezionati della cronaca rosa. In passato è stato chiacchierato per flirt veri o presunti con altre donne famose del mondo dello spettacolo italiano. Negli anni è stato accostato a Elenoire Casalegno, Cecilia Rodriguez, Aida Yespica e Claudia Galanti, per poi adottare un profilo sempre più basso, sparendo dai radar del gossip. Fino a quando non è stato sorpreso con Codegoni, la quale nell’ultimo periodo ha affrontato una situazione privata complessa.

La situazione con Alessandro Basciano

Sophie nei mesi scorsi ha denunciato l’ex compagno Alessandro Basciano, accusandolo di stalking. Al deejay è stata imposta la misura cautelare con il braccialetto elettronico. Il provvedimento è poi stato revocato. Oggi non deve più indossare il dispositivo. Nel frattempo, però, prosegue il provvedimento giudiziario.

Basciano si è sempre professato innocente. In svariate interviste ha sostenuto che è vero che la relazione con l’ex tronista, con la quale ha una figlia piccola, era per certi versi tossica. Ma la sua versione è che lo fosse da ambo le parti. Sophie, invece, afferma di aver subito comportamenti che ritiene persecutori. Da qui la scelta di sporgere denuncia.