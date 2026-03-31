Sophie Codegoni, al suo fianco spunta l’ex di Cecilia Rodriguez: “Lui è inserito nella sua quotidianità”

Sophie Codegoni avrebbe ritrovato il “profumo” di famiglia accanto a Luca Baronchelli. A rivelare il legame speciale è Chi, che ha raccontato, con tanto di paparazzate, che l’influencer e l’uomo si sono concessi una vacanza ai Caraibi, prima di rientrare a Milano con la piccola Céline Blue, la figlia che l’ex tronista ha avuto con Alessandro Basciano. Il settimanale edito da Mondadori, a proposito della presenza di Baronchelli al fianco di Codegoni, parla di una “figura concreta”, inserita nella quotidianità della 25enne riccionese.

Sophie Codegoni e Luca Baronchelli: è nata una coppia?

Le foto diffuse da Chi mostrano Sophie spingere il passeggino in aereoporto, mentre Baronchelli trascina il trolley. Un quadretto che dà la sensazione di famiglia. Ma chi è Luca? Un imprenditore lombardo, originario di Magenta, proveniente da una famiglia attiva nel settore alimentare. Non è nuovo alla rete del gossip milanese. In passato è stato chiacchierato per flirt veri o presunti con Elenoire Casalegno e Cecilia Rodriguez. Aveva fatto la conoscenza di quest’ultima nel lontano 2011, grazie ad amicizie comuni, tra cui Marco Borriello, ex fidanzato della sorella Belen.

Baronchelli finì al centro della cronaca rosa in quanto fu accostato ad Aida Yespica e a Claudia Galanti. Pare però che quell’epoca segnata dalla mondanità non interessi più all’imprenditore che negli ultimi anni avrebbe avuto un low profile.

Basciano non deve più indossare il braccialetto elettronico

Nel frattempo Sophie continua a dover destreggiarsi anche nella delicata situazione con l’ex Basciano. Pochi giorni fa, il tribunale ha stabilito che il deejay non doveva più sottoporsi all’obbligo di indossare il braccialetto elettronico, misura applicata nei mesi scorsi nell’ambito dell’indagine per presunti atti persecutori. Per il momento la misura cautelare, ma non le accuse. Infatti il procedimento penale non è stato ancora archiviato.

All’origine della decisione del giudice ci sarebbe il recente trasloco di Sophie, che è andata a dimorare in una nuova abitazione a Milano, a poche centinaia di metri di distanza da quella del suo ex. Un elemento che, secondo la difesa, annullerebbe lo scenario di pericolo per cui era scattato il braccialetto elettronico. Diversa la versione di Codegoni che, tramite il suo entourage, ha fatto sapere che il trasferimento sarebbe avvenuto nella convinzione che Basciano non vivesse più in quella zona.