Basciano si è fidanzato con la “fotocopia” di Sophie Codegoni, l’annuncio a Natale

Alessandro Basciano è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata Ginevra Milia. Ha reso noto di fare coppia con la giovane palermitana non in un giorno qualsiasi, bensì a Natale. Il deejay ha postato tra le sue storie Instagram uno scatto in cui lo si vede abbracciare affettuosamente la ragazza. Nessun dubbio sulla natura della relazione. Per Basciano si tratta del primo legame sentimentale ‘serio’ dopo la delicata rottura con Sophie Codegoni (lei lo ha denunciato per stalking e oggi l’ex gieffino vip è obbligato a indossare il braccialetto elettronico).

Alessandro Basciano si è ufficialmente fidanzato con Ginevra Milia

La nuova love story tra il 36enne ligure e Ginevra è in corso da almeno 5 mesi. Le prime voci sulla frequentazione hanno iniziato a trapelare in piena estate, più precisamente lo scorso luglio. Da allora i due non hanno smesso di vedersi. Anzi, hanno reso più solido il loro legame. A Natale la decisione di ufficializzare il rapporto.

Ginevra, che tra l’altro ha una certa somiglianza a livello estetico con Sophie Codegoni (c’è chi l’ha definita la sua fotocopia), è una giovane alquanto riservata. Sul suo conto ci sono poche informazioni. Si sa che vive a Milano, stessa città in cui vive Basciano. Sarebbe però originaria di Palermo. Su Instagram condivide scatti dei suoi viaggi in giro per il mondo e del suo amato cagnolino. Il suo account è discretamente seguito, venendo ‘attenzionato’ da poco meno di 13 mila followers. Non ci sono invece foto “sentimentali”. Ginevra ha però condiviso tra le sue storie lo scatto ‘natalizio’ tramite cui Basciano ha fatto sapere di aver iniziato una storia con lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑮𝑰𝑵𝑬𝑽𝑹𝑨 (@ginevra_milia)

La vicenda giudiziaria

Nel frattempo prosegue la vicenda giudiziaria che vede Basciano accusato di stalking da Sophie Codegoni. I due hanno una figlia, Celine Blue, nata nel maggio 2023. Come sottolineato poc’anzi, il deejay è stato costretto a indossare il braccialetto elettronico. Sul caso proseguono le indagini. Il deejay si è sempre proclamato innocente, affermando che la relazione con l’ex era sì tossica, ma da ambo le parti. Sophie ha invece fornito una versione totalmente differente, sostenendo di aver dovuto affrontare molti soprusi e di aver subito stalking che le ha procurato uno stato d’ansia e di paura per la propria incolumità.