Basciano, frase vergognosa dell’ex gieffina sua amica: così ferisce Sophie Codegoni

Proprio vero che al peggio non c’è mai fine. Nelle scorse ore Alessandro Basciano, che al momento si trova a Ibiza, avrebbe dovuto presentarsi al commissariato di Milano per ricevere e indossare il braccialetto elettronico, misura confermata dalla Cassazione per salvaguardare la sicurezza di Sophie Codegoni. Il deejay, però, non si è fatto vivo e ora rischia gli arresti domiciliari, laddove dovesse rientrare in Italia. Dopo che la vicenda è diventata di dominio pubblico, la modella Elisa De Panicis, che ha raggiunto un poco di popolarità televisiva partecipando al Grande Fratello Vip, si è immortalata assieme a Basciano alle Baleari. E ciò che ha detto è un qualcosa di triste e pessimo. Ha fatto dell’ironia sulla situazione del dj con esternazioni che potrebbero aver ferito Codegoni.

“Il galeotto più bono di Ibiza è qui. Ti vedo molto bene”. Così ridendo De Panicis, rivolgendosi a Basciano intento a pranzare. Il breve video è stato postato dalla modella tra le storie Instagram. Non paga, a distanza di qualche ora, l’ex gieffina si è ripresa mentre era nel letto, peggiorando ulteriormente la sua situazione. “L’unica che può mettere le manette a Ale (Basciano, ndr) sono io. Vabbè io la faccio ironica la cosa… però…”, ha detto ridendo De Panicis. Che cosa c’è da ridere su una tale vicenda? Niente. C’è da fare ironia? Ovviamente no. Che poi manco di ironia si tratta. L’ironia è un qualcosa di intelligente e arguto. L’opposto di quel che ha detto De Panicis che si è resa protagonista di un intervento di una tristezza infinita.

Non è nota la natura del legame tra Basciano e De Panicis. Amici? Fidanzati? Chissà… Poco importa. Importa di più invece dei guai in cui si starebbe cacciando il deejay. Rifiutando il braccialetto elettronico, potrebbe finire agli arresti domiciliari non appena mette piede in Italia. Il suo avvocato ha riferito che Basciano da tempo ha la residenza alle Canarie. Tuttavia Il Fatto Quotidiano ha sostenuto che quando è stato interrogato dagli agenti dopo essere stato denunciato dall’ex Sophie Codegoni ha sempre fornito un indirizzo milanese. Tra l’altro, a breve, si concluderanno le indagini scaturite dalle accuse di Sophie. E per il deejay potrebbero arrivare altri guai seri con la giustizia.