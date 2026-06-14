Alessandro Basciano esplode, sfogo infuocato contro chi lo ha abbandonato

Alessandro Basciano si è reso protagonista di uno sfogo durissimo via social, usando toni al limite della minaccia. Il deejay trentasettenne ha fatto volare insulti, probabilmente riferendosi alla sua situazione professionale. Come è noto, nei mesi scorsi, è stato denunciato dall’ex compagna Sophie Codegoni, con la quale ha una figlia piccola, Celine Blue. L’influencer lo ha accusato di stalking. Per un periodo Basciano è stato sottoposto a una misura cautelare con braccialetto elettronico che gli è stato successivamente revocato a fine marzo 2026. Tuttavia il procedimento legale prosegue. La vicenda avrebbe avuto ripercussioni anche sul suo lavoro. Alcuni locali che un tempo lo chiamavano a suonare, ora non si farebbero più sentire. Tale dinamica era stata raccontata anche dal suo avvocato. Alla luce di questa situazione, nelle scorse ore Basciano ha scritto un post infuocato su Instagram.

Alessandro Basciano furibondo

“Andate pure a riempire i locali a luglio e agosto, per raccomandazione a fare le vostre sporche e ladre serate”, ha tuonato. “Tranquilli, sfigati, verrò a prendervi uno a uno. Busserò a ogni singola porta e a ogni singolo ingiusto no”, ha proseguito il deejay con tono minaccioso, lasciando intendere che chi prima faceva a gara per averlo in consolle ora è sparito.

“A tutti gli stron*i infami che mi hanno voltato le spalle – ha aggiunto – e a tutti gli approfittatori del mio ingiusto momento, a chi ha sparlato e a chi ha lucrato, vi aspetto uno a uno; è una promessa”. “Manager, organizzatori e direttori… Uno a uno, è una promessa”, ha concluso. Come si diceva, toni decisamente sopra le righe. Non è del tutto chiaro cosa sia accaduto, anche se è certo che lo sfogo riguardi delle faccende professionali.

Quando Basciano venne denunciato da Codegoni e la notizia divenne di dominio pubblico, l‘avvocato del deejay spiegò che il can can mediatico attorno al suo assistito aveva avuto forti ripercussioni sul suo lavoro. In particolare, il legale affermò che quando i locali pubblicizzavano eventi ai quali avrebbe dovuto prendere parte il 37enne, diventavano bersaglio di insulti e di messaggi che chiedevano la cancellazione delle serate. Per questo motivo, Basciano avrebbe avuto diversi problemi a livello professionale nell’ultimo periodo.

Tra l’altro, nel suo sfogo, il deejay ha sottolineato che sta attraversando un “ingiusto momento”. In sostanza, ha ribadito, come ha sempre fatto in passato, di considerarsi innocente. Ha infatti sempre sostenuto che le accuse di Sophie Codegoni non corrispondessero al vero. L’influencer, invece, dopo la denuncia, ha mantenuto la propria versione dei fatti.