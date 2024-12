Sophie Codegoni, festa compleanno: “Periodo delicato”, chi c’era

Ieri, 20 dicembre, Sophie Codegoni ha festeggiato in anticipo il suo compleanno. Nata il 22 dicembre, l’ex tronista ha spiegato nelle sue storie Instagram di aver organizzato una festa unica, combinando Natale, Capodanno e compleanno, così da celebrarlo prima che tutti partissero per le vacanze. Nel pomeriggio, Sophie si è mostrata serena, condividendo con i fan il suo outfit per la serata. Il giorno dopo, però, ha scritto un messaggio sentito sui social, parlando del periodo difficile che sta vivendo e ringraziando chi le è stato accanto, non solo durante la festa ma anche nei momenti più duri dell’ultimo anno.

Ricordiamo che, circa un mese fa, il suo ex compagno e padre di sua figlia, Alessandro Basciano, è stato arrestato per stalking e atti persecutori nei suoi confronti. Dopo circa 48 ore, Basciano è stato rilasciato dal carcere di San Vittore, ma le indagini sono ancora in corso. Secondo le indiscrezioni, è stata fissata un’udienza per il prossimo 23 gennaio 2025 presso il Tribunale di Milano. In questa occasione, verrà esaminato l’appello presentato dalla Procura contro la decisione della gip di revocare la misura di custodia cautelare nei confronti di Basciano.

Nel frattempo, Alessandro ha respinto le accuse, rilasciando diverse interviste in cui descrive la relazione con Sophie come “tossica” da entrambe le parti, ma negando categoricamente di averla mai minacciata. Inoltre, ha espresso più volte il suo dispiacere per non poter vedere la figlia che hanno in comune, Celine Blue. Sophie, al contrario, ha scelto un approccio più riservato rispetto all’ex compagno, limitandosi a poche dichiarazioni nelle quali ha confessato di aver trascorso l’ultimo anno e mezzo vivendo nella paura.

Sophie Codegoni festeggia un compleanno “particolare”: con lei l’amico aggredito da Basciano

Nel post dedicato alla sua festa di compleanno, però, Sophie Codegoni ha scelto di aprirsi, parlando delle difficoltà che sta attraversando e dedicando parole di gratitudine e affetto a chi le è stato vicino. Nelle foto del carosello, ha posato insieme a diversi amici, tra cui Mattia Ferrari. Si tratta dell’amico che, secondo quanto riportato, sarebbe stato aggredito da Basciano durante quella famosa serata che ha portato alla denuncia di Sophie e, successivamente, all’arresto del suo ex fidanzato. Ecco le parole di Sophie:

Ci sono momenti nella vita in cui la presenza di chi ti sta accanto vale più di mille parole. Ieri ho non festeggiato il mio pre compleanno in un periodo delicato, e il vostro esserci, con un sorriso, una parola o anche solo con la vostra energia, ha significato tantissimo per me. Non è stato solo un brindisi: è stato un abbraccio collettivo, un segnale che, nonostante tutto, ci sono legami che, anche se nuovi, possono essere solidi e autentici. Grazie a chi ha risposto presente, a chi ha scelto di esserci. Non lo dimenticherò mai.

“Gattina“, ha commentato Ferrari con un cuore. Proprio lui si era trovato faccia a faccia con un furioso Alessandro Basciano poco più di un mese fa. Secondo quanto riportato, dopo aver saputo che Sophie era a cena con i suoi amici, Basciano si sarebbe presentato nei pressi del locale, dove avrebbe aggredito Mattia e distrutto la sua auto. Una volta uscito dal carcere, Alessandro ha negato questa versione, ammettendo i danni all’autovettura ma sostenendo di non aver mai toccato il ragazzo.