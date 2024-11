Basciano arrestato, l’ANSA conferma: stalking a Sophie Codegoni

Confermata l’indiscrezione lanciata da Fabrizio Corona nelle scorse ore: Alessandro Basciano è stato arrestato. L’ex re dei paparazzi ha dato la notizia durante la serata di giovedì 21 novembre tramite la testata Dillinger News. Il deejay aveva smentito dal suo profilo Instagram, ma, a quanto pare, è realmente finito in manette. Lungo la mattinata di venerdì 22 novembre è l’ANSA a riferirlo, spiegando che l’ex volto di Uomini e Donne “è stato arrestato con ordinanza di custodia cautelare” ed è ora “in carcere per stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni“. Sempre l’ANSA riporta che l’ordinanza è stata firmata dal gip Anna Magelli nell’inchiesta dell’aggiunta Letizia Mannella e della pm Alessia Menegazzo.

L’ANSA conferma l’arresto

Secondo quanto narrato da Corona, ad effettuare l’arresto è stata la polizia di Moscova, quartiere di Milano, che avrebbe prelevato il deejay mentre questo si trovava nella sua casa. L’ex concorrente del Grande Fratello sarebbe quindi stato condotto nel penitenziario di San Vittore. Sempre seguendo la versione di Corona, nei giorni scorsi Basciano sarebbe stato messo al corrente che Sophie Codegoni, con la quale ha avuto una figlia, si trovava a cena con dei suoi amici della moda milanese in un ristorante del capoluogo lombardo. Una volta saputo dove stava mangiando l’influencer, si sarebbe precipitato nei pressi del locale dove avrebbe incontrato uno degli amici dell’ex tronista, “picchiandolo e distruggendogli la macchina“.

Poco dopo che Corona ha narrato la vicenda, Basciano sui suoi profili social ha smentito le indiscrezioni sul suo conto: “Quante ca**ate, basta“, “La gente gioca anche su argomenti seri follia pura”, ha aggiunto il deejay che, però, poco dopo ha rimosso i suoi stessi messaggi. Dal canto suo l’ex re dei paparazzi ha continuato a sostenere che la notizia dell’arresto fosse vera, non capacitandosi di come il deejay avesse potuto usare il telefono in quel momento. Come detto, l’ANSA, nella mattinata di venerdì ha confermato l’arresto, scrivendo che l”ordinanza è stata firmata dal gip Anna Magelli.

Verissimo, era necessario dare così tanto spazio a Basciano?

Alla luce di quanto accaduto è bene anche fare una rapida riflessione che riguarda alcuni programmi televisivi come Verissimo che, negli ultimi mesi, hanno dato ampio spazio al signor Basciano. Era necessario? Non è il caso di scegliere con più cura e cautela gli ospiti?