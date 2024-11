Basciano arrestato per colpa di Sophie Codegoni? Ecco la verità

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni continuano a fare parlare di loro. Tra un riavvicinamento e una separazione, l’ex coppia è tornata al centro di gossip dopo la notizia pubblicata su DillingerNews riguardo presunto arresto del dj. Lo scoop di Fabrizio Corona ha fatto il giro del web in pochissimo tempo ma sarebbe già stato smentito da una fonte vicino al diretto interessato. Ora, toccherà all’ex gieffino raccontare la verità. I follower aspettano una sua versione.

Alessandro Basciano arrestato

Poche ore fa è stata data la notizia dell’arresto di Alessandro Basciano. Su DillingerNews è stato riferito che la polizia di Moscova, a Milano, è andata a prendere l’ex gieffino per ammanettarlo e portarlo nel carcere di San Vittore. Il motivo riportato nel mandato d’arresto rimanda a stalking e minacce nei confronti di Sophie Codegoni.

Nello specifico, Alessandro Basciano continuerebbe ad avere una relazione con la madre di sua figlia e dopo aver scoperto che lei era stata a cena dalla Cipriani con alcuni amici della moda milanese, come Mattia Ferrari e Alberto De Pisis, è andata a cercarla. Durante il tragitto ha incontrato Ferrari e lo avrebbe picchiato e gli avrebbe distrutto la macchina, facendo circa 4000 euro di danni.

Arriva la smentita

In poche ore la notizia dell’arresto del dj ha fatto il giro del web fino ad arrivare sui social dove, però, è stata immediatamente smentita. Sul suo canale Instagram, Alessandro Rosica, ha spiegato che si tratta di una fake news realizzata ad hoc da Fabrizio Corona.

La notizia che sta girando sui social è completamente falsa. Basciano non è stato arrestato. Solo ascoltato a seguito della distruzione dell’auto dell’amico di Sophie. Tutto alquanto vergognoso. A Alessandro non va giù il fatto che anche se ogni tanto lei torni da lui si stia rifacendo una vita

Le ultime notizie sulla coppia

La coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello continua ad essere una tra le più seguite dal pubblico italiano che è curioso di conoscere qual è il rapporto tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

Poco dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia, i due hanno annunciato la gravidanza e un presunto matrimonio con tanto di proposta al Festival di Venezia, che, tuttavia, non è mai avvenuto. Anzi, una volta nata la figlia Celine, la coppia ha deciso di lasciarsi. All’epoca, entrambi vennero ospitati a Verissimo per raccontare la loro versione dei fatti che non combaciò.

Oggi, dopo un continuo tira e molla, il dj e l’influencer non starebbero insieme ufficialmente. Eppure, c’è chi è pronto a scommettere che la coppia non si sia mai lasciata definitivamente e che la storia continui di nascosto. Che questo sia solo un modo per fare hype, almeno per adesso, non c’è dato saperlo.