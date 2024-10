Sophie Codegoni-Basciano, tensioni dopo Verissimo: cosa c’è sotto

Sabato, 5 ottobre, Sophie Codegoni è tornata a Verissimo. Circa un anno fa, l’influencer e l’ex compagno Alessandro Basciano avevano raccontato la loro separazione nel salotto di Silvia Toffanin, con interviste cariche di gravi accuse reciproche. Dopo quel teatrino televisivo, i due si sono riavvicinati per alcuni mesi, ma si sono poi lasciati (pare definitivamente) lo scorso maggio. Durante l’estate, Sophie ha avuto un presunto flirt con l’attore spagnolo Aron Piper, ma è stata vista più volte anche con Basciano. Ora, dopo un anno turbolento, la Codegoni è stata nuovamente intervistata dalla Toffanin, annunciando ufficialmente che lei e il deejay hanno preso strade separate.

Questa volta, però, Sophie ha dichiarato che lei e Alessandro sarebbero riusciti ad avere un rapporto sereno per il bene della loro figlia, Celine Blue. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha affermato di rispettare e di volere molto bene a Basciano, auspicando affinché il loro attuale equilibrio familiare possa continuare nel tempo. Tuttavia, queste dichiarazioni hanno fatto storcere il naso a diversi fan, soprattutto perché, di recente, Basciano ha condiviso sui social delle frecciate che sembravano alludere a tensioni non risolte con Sophie. Ebbene, a quanto pare, il deejay non ha preso bene nemmeno quest’intervista a Verissimo, avendo delle reazioni social che non sono passate inosservate.

Sophie Codegoni a Verissimo: Basciano reagisce male, cos’ha fatto

Poco dopo la messa in onda della puntata di Verissimo, Basciano ha condiviso nelle sue storie Instagram l’emoji dei popcorn. Si tratta di un gesto sospetto, che molti hanno interpretato come una frecciata alle dichiarazioni di Sophie, insinuando che forse l’influencer non fosse stata del tutto sincera. Successivamente, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato una segnalazione di una fan della coppia, la quale ha affermato che Alessandro avrebbe smesso di seguire l’ex fidanzata su Instagram. Non è chiaro se questo unfollow sia realmente avvenuto o meno, ma sembra che la serenità dell’ex coppia sia già a rischio.

Sui social, in tanti hanno iniziato a criticare nuovamente i due, accusandoli di star facendo un’altra messa in scena. Secondo alcuni, in realtà, tra Basciano e Sophie ci sarebbe ancora del tenero, e starebbero giocando in maniera ambigua pubblicamente solo per avere visibilità. Sarà realmente così? Chissà…