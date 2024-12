Alessandro Basciano, incubo carcere: “Che cosa mi è successo”

La storia che ha coinvolto Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è rimbalzata ovunque e sono numerosi i dettagli usciti in queste settimane. Arrestato e poi rilasciato dopo la denuncia da parte dell’ex compagna, oggi Basciano ha raccontato che cosa ha vissuto in quei due giorni vissuti in carcere a San Vittorio. Ciò che emerso è alquanto inquietante e il deejay si è lasciato andare a una confessione intima a Iceberg, trasmissione in onda su Telelombardia. Ne ha parlato come uno dei momenti più difficili della sua vita, degli ultimi mesi sicuramente: un’esperienza, quella della prigione, definita un vero e proprio “incubo“. Basciano afferma che mai e poi mai si sarebbe immaginato una cosa del genere, a partire proprio dall’arresto, avvenuto all’improvviso mentre stava tornando a casa dopo un allenamento. Spaesato e spaventato, lì per lì non aveva realizzato quanto stava accadendo, poi ha capito. I dettagli più inquietanti, però, arrivano nel momento in cui parla della detenzione vera e propria: una storia agghiacciante, che ha intenzione di dimenticare al più presto.

Alessandro Basciano in carcere: il racconto delle 48 ore trasudano paura

Che cosa è successo ad Alessandro Basciano mentre era in carcere? È lui stesso ad averlo ammesso, confidando alla trasmissione particolari piuttosto intensi. Una volta giunto in cella, il deejay ha scoperto i reati di cui erano accusati quelli accanto a lui: c’erano pedofili, colpevoli di femminicidio, persone coinvolte in fatti gravissimi.

Da quando ho saputo che di fronte a me alla cella c’erano due pedofili, quando di fianco a me c’era chi realmente ha fatto un femminicidio, sono rimasto talmente bloccato che ad oggi tutto quello che mi circonda non mi fa né caldo né freddo. Io non rido, non piango, non faccio più niente.

Dichiarazioni pesanti, che lo hanno fatto riflettere su quanto accaduto. Basciano ha anche parlato del trattamento ricevuto al carcere di San Vittorio. Le ha definite “48 ore da incubo”, e a quanto pare l’esperienza non è stata delle migliori. L’ex compagno di Sophie Codegoni, nonché padre di sua figlia, ha ammesso di essere entrato in una specie di “dimensione” dentro la quale non si conosce l’esito, ma l’umiliazione è tanta, “disumana“.

Le ultime news su Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: com’è la situazione?

Nonostante il rilascio dopo 48 ore, la lotta giudiziaria contro Sophie continua. Le voci parlano di un’udienza fissata al prossimo 23 gennaio 2025 presso il Tribunale di Milano. Durante questa udienza si discuterà l’appello della Procura contro la revoca da parte della gip della misura della custodia cautelare nei confronti di Basciano.

La situazione è piuttosto delicata, Sophie ha raccontato di avere passato l’ultimo anno e mezzo nella paura. Ciò che sarà spetta alla legge deciderlo.