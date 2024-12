Sophie Codegoni scortata: le foto, come sta e le critiche ingenerose

Sophie Codegoni, sabato 7 dicembre, si è recata a cena al ristorante Nobu Milano, locale esclusivo e di design che propone una cucina tradizionale giapponese con influenze peruviane e italiane. Gabriele Parpiglia ha pubblicato delle immagini in cui si vede l’influencer all’uscita della struttura, scortata dal suo bodyguard. Secondo il giornalista, l’ex tronista è apparsa molto provata. Da settimane è finita al centro della cronaca giudiziaria italiana, dopo che ha denunciato per stalking l’ex compagno Alessandro Basciano, con il quale ha avuto una figlia, chiamata Celine Blue. Per il deejay sono scattate le manette, poi il rilascio. Nei giorni scorsi i magistrati, convinti che l’uomo potrebbe avere degli atteggiamenti “persecutori” nei confronti della Codegoni, hanno chiesto gli arresti domiciliari.

“Ieri sera da Nobu post cena: Sophie Codegoni si fa scortare e noi che eravamo lì l’abbiamo vista molto provata’. Ricevo e pubblico”. Così Gabriele Parpiglia in un post su Instagram, nel divulgare un paio di scatti in cui si nota l’influencer ed ex volto di Uomini e Donne uscire dal locale milanese. Il giornalista ha aggiunto che nella serata di sabato 7 dicembre, Basciano si trovava in Puglia per lavoro. “Ma la paura, a mio avviso, non conoscenze distanze”, ha concluso Parpiglia il cui post è stato ingenerosamente criticato. In particolare, diverse persone hanno parlato di esagerazione e strumentalizzazione della vicenda.

Tanti gli utenti che infatti hanno sostenuto che una persona che ha realmente paura ed è prostrata non uscirebbe di casa per andare in un locale. Parpiglia ha replicato così ai commenti negativi sulla questione: “Forse non avete fatto i conti con la ‘paura’. Spiace leggere le donne vs le donne. Comunque spetterà alla giustizia tirare le somme e oggi mi sembra che stia prendendo una strada diritta”.

La vicenda che vede coinvolti Sophie e Basciano, in effetti, è tutt’altro che chiusa. Come è noto il deejay è stato arrestato e portato a San Vittore di recente. Nel carcere, però, è rimasto meno di 48 ore. Dopo l’interrogatorio di garanzia le autorità hanno deciso di scarcerarlo, dopo aver evidentemente ritenuto che non fosse un pericolo per l’ex compagna. A distanza di pochi giorni, però, un altro colpo di scena, con gli inquirenti che hanno chiesto gli arresti domiciliari per Basciano.

Da quanto emerso, Sophie Codegoni avrebbe consegnato agli investigatori un fascicolo di 3mila pagine contenente tantissimi messaggi terribili inviatile dal deejay, il quale sta organizzando la sua difesa assieme al suo legale.