Sophie Codegoni, compleanno a sorpresa e i capelli vanno a fuoco!

Sophie Codegoni oggi, 22 dicembre, festeggia il suo compleanno, spegnendo 23 candeline. La neomamma della piccola Celine Blue ha ricevuto una graditissima sorpresa nella serata di ieri dai suoi amici, che hanno organizzato per lei una festa. Dai video usciti sui social network è possibile notare che l’ex tronista di Uomini e Donne non si aspettava di ricevere questo regalo da parte delle persone presenti.

Tra loro non c’era, come si poteva immaginare, l’ormai ex compagno Alessandro Basciano, che nei giorni scorsi si è scagliato contro Chi Magazine, il programma social condotto proprio da lei. La loro storia d’amore è giunta improvvisamente al capolinea e i due diretti interessati hanno reso pubblico tutto ciò che riguardava la rottura. Infatti, Basciano e Codegoni sono spesso stati ospiti di Verissimo per raccontare le rispettive versioni.

Nel frattempo, oggi Sophie festeggia il suo compleanno, iniziando con la festa a sorpresa di ieri sera, durante la quale è avvenuto un imprevisto: i capelli hanno preso fuoco! Ebbene sì, in un video condiviso sui social network che ritrae la Codegoni mentre spegneva le candeline è possibile, a un certo punto, notare la ciocca di capelli che è andata a fuoco. Questo è accaduto in quanto di fronte a sé sul tavolo Sophie ha trovato ben tre torte. Per spegnere tutte le candeline, la Codegoni si ha iniziato a girarsi da una parte all’altra, spostando i suoi lunghi capelli, che sono finiti sulla seconda torta.

Fortunatamente non è accaduto nulla di grave, in quanto la fiamma si è subito spenta e la festa a sorpresa è andata avanti con tranquillità. Infatti, Sophie non si è neanche allarmata quando è accaduto il piccolo incidente, ma ha continuato a sorridere tranquilla. Lei stessa in queste ore fa notare quanto accaduto, condividendo il video e scrivendo: “I capelli che vanno a fuoco”, frase accompagnata da un’emoticon che ride.

Tutto è bene ciò che finisce bene. Le tre torte hanno composto una frase: “Porto l’amore, ma anche da bere. Io chiamo Glovo, ma la mia bambina è il regalo più grande”. Di sicuro i festeggiamenti continueranno oggi per la Codegoni, che si ritrova a festeggiare per la prima volta da mamma.