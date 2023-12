Basciano, furia sullo show condotto da Sophie: pesante attacco

Si torna a parlare di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Come in molti ricorderanno, lo scorso settembre i due avevano deciso di separare le loro strade e mettere quindi fine alla loro relazione, dalla quale è nata anche una bambina di nome Céline Blue. Da lì era partita una serie di frecciatine social tra i due per poi arrivare alle chiacchieratissime interviste di Sophie a Verissimo, nelle quali l’influencer aveva rivelato alcuni presunti tradimenti dell’ex compagno.

Insomma, nonostante nelle ultime settimane siano circolate alcune voci sul loro conto e su un loro possibile riavvicinamento, pare proprio che i due al momento non si stiano proprio più insieme. C’è però una cosa che nelle ultime ore ha letteralmente mandato su tutte le furie Basciano nelle ultime ore e che riguarda la figlia avuta con Sophie Codegoni. Ecco di cosa si tratta.

Alessandro Basciano furioso con i giornalisti di Chi

Ieri, come di consueto, è andata in onda una nuova puntata di Casa Chi e l’ultimo ospite del celebre format condotto da Sophie Codegoni su Instagram è stato l’ex gieffino Mirko Brunetti. Nel corso della puntata ci sono state più occasioni nelle quali la conduttrice, l’ospite e i giornalisti del magazine, Valerio Palmieri e Azzurra Della Penna, hanno ironizzato sulla possibilità che tra Sophie e Mirko potesse nascere qualcosa.

A quel punto, nonostante la conduttrice si sia subito sottratta affermando che non vi fosse alcuna possibilità che potesse nascere una relazione con Brunetti, Palmieri ha rincarato la dose sottolineando che almeno l’ex gieffino saprebbe come trovare il canale tematico dedicato ai cartoni animati, Rai Yo Yo, con il telecomando.

Una battuta che a molti potrebbe sembrare del tutto innocente ma che non è andata per niente giù ad Alessandro Basciano. Lo testimoniano le Instagram stories postate dal Dj ligure in seguito alle affermazioni di Palmieri, nonché la sua minaccia di diffida nei confronti del giornalista di Chi.

L’ira di Basciano su Instagram

“Vorrei dire ai signori ‘giornalisti’ da 4 soldi di Casa Chi… complimenti per la vostra professionalità e alta scuola di giornalismo. Se volete vi metto io Rai Yo-Yo perché forse è l’unica cosa che potete fare è parlare di cartoni animati. Bravi, avete vinto una diffida, così magari la prossima volta nominate il nome di nostra figlia e non della mia. Pagliacci”, sono state le parole di Basciano a proposito della battuta su Rai Yo Yo di Vittorio Palmieri.

Ma non è finita qui perché a quel punto Basciano ha rincarato la dose pubblicando altre stories sul suo profilo Instagram nelle quali ha continuato ad attaccare i due giornalisti di Casa Chi, ribadendo la necessità di non esporsi su un argomento quando non lo si conosce alla perfezione.

Infine, riferendosi alla battuta sulla possibilità di veder nascere una storia d’amore tra Sophie Codegoni e Mirko Brunetti, Basciano ha commentato con: “Potreste aprire un’agenzia matrimoniale o far resuscitare il programma Stranamore o colpo di fulmine, bravi giornalisti…”

Insomma, sembra proprio che Basciano se la sia presa, e non poco, per questa battuta. Non solo per la parte che riguardava la figlia, Céline Blue, ma anche quella sull’ex compagna. Reazione che ha dato motivo di credere che il Dj provi ancora qualcosa per Sophie. O almeno questo è ciò che hanno pensato molti dei loro affezionati followers.