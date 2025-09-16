Sophie Codegoni cambia volto (ma il filler non c’entra): fan divisi, rinascita o ‘recita’?

Negli ultimi anni Sophie Codegoni è stata una presenza costante nel gossip italiano: da tronista di Uomini e Donne a concorrente di reality, fino a influencer seguitissima. Abituata a riflettori, passerelle e copertine, aveva costruito un’immagine molto curata e spesso criticata per l’eccesso di ritocchi estetici e make-up. Oggi, però, la ragazza che appare sui social e sui red carpet sembra diversa: più sobria, più spontanea, meno patinata. È questa la nuova Sophie che i fan stanno imparando a conoscere.

Il cambiamento era già nell’aria, ma il Festival di Venezia ne ha segnato l’inizio ufficiale. Con un abito elegante e un’acconciatura retrò, Sophie è apparsa sorridente e rilassata, mostrando una naturalezza che ha sorpreso molti osservatori. Quella parentesi ha acceso i riflettori su un percorso che oggi sembra ancora più evidente.

Sophie Codegoni: dai filler agli interventi estetici

Ai tempi di Uomini e Donne, Sophie non aveva mai nascosto di aver fatto ricorso a qualche ritocco. Si parlava di filler alle labbra, piccoli interventi al naso e, in seguito, al seno. Una scelta che l’aveva resa oggetto di discussione: da un lato chi la considerava troppo “costruita” per la sua giovanissima età, dall’altro chi apprezzava la sua sincerità nel non nascondere nulla. Quelle modifiche avevano contribuito a creare l’immagine patinata che l’ha accompagnata negli anni successivi. Il cambiamento, oggi, non riguarda solo l’estetica. Scorrendo il suo profilo Instagram, emergono segnali di uno stile di vita diverso.

Niente più serate mondane o shooting dal sapore costruito: ora ci sono gite in montagna, passeggiate all’aria aperta, giornate in famiglia. Un mood più lento e più semplice, che racconta la volontà di ritagliarsi spazi lontani dal clamore mediatico. Proprio recentemente, Sophie ha postato sui social una foto alle Cascate di Val Vertova, segno che le sue gite in natura diventano parte integrante della sua trasformazione. Una scelta che molti fan interpretano come segno di maturità, soprattutto dopo la maternità. Il pubblico, come sempre, è diviso. Da un lato c’è chi applaude la “nuova Sophie”, sottolineando come sia più bella e più credibile nella sua versione naturale. Dall’altro non mancano i critici, convinti che anche questa svolta sia parte di una strategia d’immagine per allontanarsi dal collegamento con il suo ex Alessandro Basciano.

E il passato con Alessandro Basciano?

Accanto alla trasformazione personale resta, infatti, l’ombra della turbolenta storia con l’ex Alessandro Basciano, padre di sua figlia Celine Blue nonché ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne. La coppia si è innamorata durante la partecipazione al Grande Fratello Vip. Dopo mesi di gossip, la vicenda è approdata in tribunale: il Riesame di Milano ha confermato per lui il divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico. Un capitolo doloroso che continua ad inseguire Sophie, nonostante la sua volontà di guardare avanti. Le recenti interviste e dichiarazioni di Basciano hanno alimentato altre polemiche, ma lei ha scelto il silenzio e un profilo più riservato. Non sono mancati commenti di chi collega questo cambiamento ad una vita finalmente libera dal passato, ma soprattutto dal suo ex. Sophie ora sembra godersi un periodo detox sia dagli standard di bellezza degli ultimi anni sia dalla passata relazione (definita più volte tossica proprio dalla Codegoni).

Qual è il messaggio dietro alla trasformazione?

La metamorfosi di Sophie Codegoni è il segnale di una giovane donna che, dopo un periodo difficile, sceglie di riscrivere la propria immagine e di mostrarsi con più autenticità. Essere “al naturale” non significa solo meno trucco o meno ritocchi, ma anche più spazio alla vita reale: momenti con la figlia, gite lontane dai riflettori, sorrisi non forzati. È così che Sophie cerca di raccontarsi oggi, tra applausi e critiche, in un percorso che parla di rinascita e di consapevolezza.