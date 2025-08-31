Sophie Codegoni a Venezia, lodi e critiche: denti e look, i dettagli notati dai fan

“Guarda noi. Di qua di qua. Come stai Sophie?” I paparazzi hanno ‘braccato’ Sophie Codegoni non appena è giunta a Venezia. Lei, in barca, ha sorriso, si è lasciata fotografare per poi rifugiarsi in hotel dove ha messo a punto il look in vista della sfilata sul red carpet del Festival del Cinema. Quindi eccola sul tappeto rosso con un abito lungo color celeste e attillato, impreziosito da una fascia per contenere il seno. Niente volgarità, niente spacchi vertiginosi altezza mutande.

L’influencer, che sta vivendo un momento delicato per via della vicenda giudiziaria dell’ex Alessandro Basciano (lei lo ha denunciato per stalking e ora lui è costretto a indossare il braccialetto elettronico), è apparsa a Venezia raggiante. Ciò non significa che si sia lasciata tutto alle spalle come se nulla fosse accaduto. Sembra però che il momento più drammatico sul fronte personale cominci a lasciare spazio alla rinascita.

Sophie Codegoni sul red carpet di Venezia tra complimenti e critiche

Tornando al red carpet veneziano, molti l’hanno trovata incantevole e bellissima (c’è anche chi l’ha paragonata ad Angelina Jolie per una certa somiglianza), facendo piovere una miriade di complimenti sui social dove, però, naturalmente non sono mancate nemmeno le solite critiche. “Che ci fa lei in laguna?”, “Le dive sono altre”, “Cosa ci azzecca con il cinema?” etc etc.

Da anni il Festival ospita influencer e volti noti al di fuori dell’ambito della settima arte che sponsorizzano brand e marchi. Attorno alla mostra cinematografica vengono organizzati eventi ‘collaterali’ con protagoniste anche le star del web. Così l’evento è divenuto più ampio e più glamour. Qualcuno, anzi più di qualcuno, però, ancora non lo ha capito.

Il look, attenzione ai dettagli dei capelli e dei denti

Al di là dei soliti ‘criticoni’, Sophie ha stregato sponsorizzando diversi brand. Il video che ha postato su TikTok in cui ha ‘confezionato’ i momenti salienti della sua giornata veneziana ha raggiunto oltre 120mila visualizzazioni. A colpire molti utenti in positivo il look scelto dall’influencer. A parte l’abito del red carpet, tanti hanno trovato azzeccata l’acconciatura. L’ex tronista ha optato per un mosso morbido stile anni Sessanta. Altro dettaglio che ha incuriosito i fan sono stati i denti bianchissimi. Per alcuni addirittura finti. Probabilmente l’influencer ha fatto un particolare trattamento sbiancante.

Sophie se l’è cavata molto bene sul red carpet, nonostante lei stessa creda di non essere la persona più portata a mettersi in posa per le foto. “Ho studiato qualche posa visto che sono abbastanza negata”, ha confidato Codegoni ai suoi fan. In realtà sul tappeto rosso si è mossa molto bene e, soprattutto, è apparsa sorridente. Ed è ciò che più conta dopo il periodo difficile attraversato.