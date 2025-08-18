Basciano, tolto braccialetto elettronico: la motivazione data a Lucarelli

Alessandro Basciano si è tolto il braccialetto elettronico che è obbligato a indossare dopo che gli è stato imposto il divieto di avvicinamento all’ex compagna Sophie Codegoni. Ne dà notizia Selvaggia Lucarelli con un articolo pubblicato nella sua newsletter ‘Vale Tutto’. La giornalista ha scritto anche di aver ascoltato direttamente il deejay genovese che si è giustificato dicendo che è vero che ha rimosso il dispositivo, ma per un motivo ben preciso. Quale? Sarebbe stato protagonista di un incidente mentre era in sella a una moto d’acqua a Mykonos. Per questo avrebbe rimosso il braccialetto.

La versione di Basciano, Selvaggia Lucarelli: “Storia grottesca”

“Una storia ormai grottesca”, ha tuonato Lucarelli, facendo notare che Basciano, in queste ore, è apparso in alcuni scatti su profilo Instagram di un suo amico mentre era in palestra con entrambe le caviglie libere. Le foto sono poi state cancellate. Il deejay, sempre interpellato dalla scrittrice, ha dichiarato che si tratta di immagini vecchie, risalenti a prima della misura a cui ora è sottoposto.

Basciano è accusato di stalking e nei confronti della ex Sophie Codegoni. Dallo scorso 14 agosto gli è stato applicato il braccialetto elettronico. Secondo quanto rivelato da Selvaggia Lucarelli, il suo legale Leonardo D’Erasmo ha spiegato che il dispositivo è stato tolto all’ex gieffino dai medici operanti al pronto soccorso di Mykonos. Sempre seguendo la versione dell’avvocato, il deejay sarebbe stato vittima di un incidente con una moto d’acqua nel quale avrebbe riportato la slogatura della caviglia dove indossava il braccialetto.

A riprova di ciò, Basciano ha anche spedito uno scatto della propria gamba con il tutore. Il trentacinquenne a Selvaggia Lucarelli ha detto che “il braccialetto comunque non funzionava perché si è scaricato quando sono salito su un aereo e pur essendo stato irreperibile per quattro ore non è successo nulla”.

Riassumendo, Basciano al momento non indossa il braccialetto in quanto sostiene che si sia slogato la caviglia. Le foto dell’amico sui social in cui lo si vede in palestra senza il dispositivo e senza tutore, sempre a detta del deejay, risalgono a tempo fa. Una strana coincidenza. Sempre Lucarelli ha inoltre fatto sapere che l’avvocato di Basciano avrebbe avvisato il commissariato di Milano dell’infortunio del suo assistito. Di conseguenza le forze dell’ordine avrebbero informato Sophie Codegoni che l’ex, al momento, non indossa il dispositivo.