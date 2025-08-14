Basciano cambia rotta: applicato il braccialetto elettronico. Cosa succede ora

Alessandro Basciano oggi ha finalmente indossato per la prima volta il braccialetto elettronico. Questa notizia arriva dopo giorni di forti polemiche, generate dal fatto che l’ex concorrente del Grande Fratello non si era presentato, lo scorso 6 agosto, alla prima convocazione. Il dj aveva spiegato, in quella circostanza di essere residente alla Canarie e questo gli avrebbe impedito di raggiungere il commissariato.

A prendere le sue difese, in modo decisamente poco delicato, era stata la sua amica ed ex gieffina Elisa De Panicis. Oggi, secondo quanto riporta l’Ansa, Basciano si sarebbe recato in commissariato per farsi applicare il braccialetto elettronico. Nelle scorse settimane, con il suo rifiuto, aveva rischiato di finire agli arresti domiciliari. Inaspettatamente, ecco che in queste ore c’è stato un cambio di direzione da parte di Alessandro, che evidentemente ha preferito seguire le leggi imposte dopo le denunce dell’ormai ex compagna, Sophie Codegoni, la quale ora può finalmente vivere con più serenità.

AdnKronos ha aggiunto che Basciano ha fornito in commissariato il domicilio di una casa a Milano, che si troverebbe in zona Porta Venezia. Ora, però, il dj si recherà all’estero per alcune serate e il braccialetto elettronico, ovviamente, funzionerà anche oltre l’Italia. Pertanto, le forze dell’ordine saranno in grado di capire se ci saranno dei tentativi di manomissione. Nei casi in cui si tenta di liberarsi del braccialetto elettronico, si passa subito ai domiciliari e la Procura può anche decidere se procedere con l’arresto.

Perché Alessandro Basciano deve indossare il braccialetto elettronico

Il motivo per cui l’ex gieffino ha dovuto adottare questa misura riguarda la denuncia di stalking fatta da Sophie Codegoni. Quest’ultima, con la quale ha avuto la sua seconda figlia, l’ha accusato di averla trasportata in uno stato di ansia e paura. La sua condotta avrebbe condizionato negativamente le abitudini quotidiane dell’ormai ex compagne, la quale addirittura ha iniziato a uscire con un bodyguard al suo fianco. La svolta decisiva, durante la causa, è arrivata con l’arresto di Basciano a novembre. Il dj è stato scarcerato due giorni dopo. Poi è arrivata la misura cautelare, che prevede l’applicazione del braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento a Sophie.