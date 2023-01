Sonia Bruganelli svela quanto guadagna e attacca Chiara Ferragni

Sonia Bruganelli è tornata a parlare del suo ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero ha spiegato che le piace molto provocare e che non ha alcuna intenzione di omologarsi alla massa. Per questo dice sempre quello che pensa infischiandosene del politicamente corretto. La moglie di Paolo Bonolis ha però precisato di essere st****a solo con chi lo merita. E qui ha tirato in ballo l’ormai nemica Adriana Volpe…

Sonia Bruganelli attacca (di nuovo) Adriana Volpe

Sonia Bruganelli ha infatti rivelato al quotidiano romano:

“A Orietta Berti non farei mai uno sgarbo. Adriana Volpe? Il nostro dualismo doveva essere divertente, ma lei lo ha preso molto seriamente. Era diventata una cosa personale. E più lei mi stuzzicava, tirandomi fuori il peggio, più io reagivo attaccando”

Dopo l’esperienza condivisa alla sesta edizione del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto. La produttrice tv ha puntualizzato:

“Se sono stata chiamata in tv una seconda volta come opinionista è perché vado bene. La tv non fa sconti: se non funzioni sei fuori. Non so cosa avrei fatto senza Bonolis, mi sarei data da fare. Ce l’ho fatta grazie a lui e a me, che ho aperto un’azienda e riesco a tenerla in piedi. Se non avessi offerto a Mediaset produzioni di successo mi avrebbero già salutato”

Quanto guadagna Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli ha ammesso di guadagnare quanto un giocatore di Serie B. Nel 2005 ha aperto la società di casting Sdl con Lucio Presta. Il potente agente dei Vip nonché marito di Paola Perego ha venduto la sua quota tre anni fa che è stata acquistata da Paolo Bonolis.

A proposito della sua vita privata Sonia Bruganelli ha rivelato:

“L’equivoco più ricorrente e fastidioso su di me? Che io faccia shopping sfrenato per fare rosicare tutti. Non è vero. Sui social metto le cose che mi piacciono per divertirmi, non la vita vera. Non ostento, gioco con quello che mi aiuta a superare tanti dolori. Di sicuro non metto le cose serie che faccio. Non sono come Chiara Ferragni, che convoca conferenze stampa. Certe cose si fanno in silenzio”

Il riferimento è alla scelta della moglie di Fedez di annunciare pubblicamente che devolverà il compenso per le due serate del Festival di Sanremo 2023 ad un’associazione che lotta contro la violenza sulle donne. Chiara Ferragni sarà presente sul palco dell’Ariston per la prima e l’ultima sera della kermesse musicale: è la sua prima esperienza da conduttrice.

Il lavoro di Sonia Bruganelli e in cosa è laureata

Sonia Bruganelli è laureata in Scienze della Comunicazione su una tesi sul Grande Fratello. Subito dopo il percorso universitario inizia a lavorare dietro le quinte della tv. Qui avviene l’incontro con Paolo Bonolis, dal quale ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. In precedenza Sonia aveva lavorato come modella per alcuni fotoromanzi.

Nel 2005 la Bruganelli ha aperto la SDL, che si occupa di casting ma anche di contenuti via web di fortunati programmi quali Ciao Darwin e Avanti un altro. È Sonia a scegliere i personaggi del Minimondo o le varie e sensuali Madre Natura.