Sonia Bruganelli professoressa? Parla lei: ecco cosa è successo

Ha fatto il giro del web la notizia che vede Sonia Bruganelli professoressa universitaria nel percorso di studi Executive Program in Creatività e gestione dei format televisivi presso la prestigiosa Università Luiss di Roma. Fino a poche ore fa il nome dell’opinionista del Grande Fratello Vip appariva addirittura sul sito del master ma poi è stato prontamente rimosso. Il motivo? A quanto pare si tratta di una fake news.

È stata la stessa Sonia Bruganelli a smentire tutto in una breve dichiarazione rilasciata a Leggo:

“Non è che mi sono offesa, sia chiaro. Ma non è vero. Semplicemente qualche tempo fa una persona con cui collaboro e che ha dei rapporti con la Luiss mi chiese di fare due interventi ad un master. Ho accettato con piacere. L’ho fatto due volte, a titolo gratuito. Punto. Non ho nessun master e non ho alcuna cattedra”

Dunque il percorso di Sonia Bruganelli prosegue in tv, davanti e dietro le telecamere. La moglie di Paolo Bonolis continuerà ad essere opinionista del Grande Fratello Vip fino al prossimo aprile. Non è ancora certa la sua presenza nell’ottava edizione ma ad oggi è ancora troppo presto per avere una conferma o altro.

Il lavoro di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è laureata in Scienze della Comunicazione su una tesi sul Grande Fratello. Subito dopo il percorso universitario inizia a lavorare dietro le quinte della tv. Qui avviene l’incontro con Paolo Bonolis, dal quale ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele.

Nel 2005 la Bruganelli ha aperto la SDL, che si occupa di casting ma anche di contenuti via web di fortunati programmi quali Ciao Darwin e Avanti un altro. È Sonia a scegliere i personaggi del Minimondo o le varie e sensuali Madre Natura.

Barbara d’Urso professoressa

Al contrario di Sonia Bruganelli, è confermato l’arrivo di Barbara d’Urso in cattedra. È stata la stessa conduttrice Mediaset a dichiararlo in un’intervista: le è stato offerto un incarico di docenza su social e tv sempre alla Luiss Business School, una delle università private di Roma più riconosciute e apprezzate a livello nazionale e internazionale.

Barbarella ne ha parlato nel corso di un’ospitata al Festival della Tv di Dogliani. Al momento ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli su questo nuovo e prestigioso incarico. Tra l’altro questo implicherà ancora una volta la vita da pendolare per la d’Urso che, come è noto, vive e lavora a Milano.