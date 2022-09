Barbara d’Urso diventa professoressa all’Università

Barbara d’Urso inarrestabile. La presentatrice 65enne è stata chiamata a svolgere il ruolo di docente all’Università. Più precisamente è stato offerto alla dottoressa Giò un incarico di docenza su social e tv alla Luiss Business School, una delle università private di Roma più riconosciute e apprezzate a livello nazionale e internazionale.

È stata la diretta interessata a raccontarlo nel corso di un’ospitata al Festival della Tv di Dogliani. Al momento Barbarella ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli su questo nuovo e prestigioso incarico. Sicuramente ne sapremo di più a breve, quando partiranno i corsi universitari. Tra l’altro questo implicherà ancora una volta la vita da pendolare per la d’Urso che, come è noto, vive e lavora a Milano.

Barbara d’Urso non lascia Mediaset

Nell’ultima intervista la d’Urso ci ha tenuto a precisare che non sta per lasciare Mediaset e che il suo impegno quotidiano su Canale 5 non c’entra nulla con la scelta di tornare a recitare in teatro. In inverno, infatti, Carmelita prenderà parte ad una tournée teatrale. Un ritorno sul palcoscenico che l’attrice attendeva da tempo.

Questo non implicherà l’addio ai suoi programmi per Mediaset e pertanto ha invitato giornalisti e blogger a smetterla di sparare titoloni sulla sua carriera pur di fare qualche click di troppo. Barbara d’Urso ha sottolineato che potrebbe smentire subito sui social network le fake news che circolano sul suo conto ma preferisce restare il silenzio e fare altro.

Barbara d’Urso ha pertanto ribadito che continuerà a collaborare con Mediaset, dove lavora da oltre vent’anni, ma non è escluso in futuro un passaggio in Rai:

“Io faccio teatro e Mediaset non mi ha cacciato. Sono in esclusiva da 23 anni con Mediaset. Potrei anche tornare in Rai un giorno, chi lo sa. Continuerò a fare Pomeriggio 5, se ci dovesse essere un nuovo programma in prima serata Mediaset avrebbe la precedenza le date dello spettacolo verrebbero spostate”

Il debutto nel metaverso

Barbara d’Urso è sempre al passo coi tempi e pertanto ha annunciato inoltre il suo debutto nel metaverso. Uno spazio denominato Meta d’Urso dove la sua community potrà incontrarsi, dialogare e parlare, tramite un’altra espressione della napoletana, ovvero tramite il suo avatar.

A breve Barbara d’Urso lancerà sui social network un link con maggiori dettagli: ha già premesso che in questo spazio incontrerà massimo cento persone e che sarà molto bello avere uno scambio creativo e costruttivo.