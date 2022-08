Barbara d’Urso continua a infiammare i social. La conduttrice di Pomeriggio Cinque, sui suoi profili, si diverte ad allietare i suoi milioni di followers con ‘cartoline’ da Capalbio, località toscana in cui ha una villa dove ama passare buona parte delle vacanze estive. Nella sontuosa dimora, dotata di piscina, ospita amici, si rilassa, gioca a carte, cucina, danza e, ogni tanto, si immortala in bikini, in pose mozzafiato. A 65 anni sfodera una forma invidiabile. In un post recente si è così ritratta in piscina, di schiena, in un costume color amaranto. L’istantanea, non appena pubblicata, ha fatto incetta di like e di centinaia di commenti. Tanto per cambiare la fotografia ha diviso: c’è chi ha fatto i complimenti alla presentatrice partenopea e chi invece la criticata aspramente, sostenendo che in realtà gli scatti siano “fake”, cioè ultra ritoccati con Photoshop. Insomma, ciò che si vede, non sarebbe tutto dono di madre natura secondo gli scettici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Sulla vicenda è intervenuta una vip che ben conosce la d’Urso, essendo stata ospite nei suoi talk in diversi frangenti ed avendo avuto il piacere di incontrare la conduttrice anche in privato in diverse occasioni. Stiamo parlando di Arianna David, la quale ha raccontato di aver visto di recente la timoniera di Pomeriggio Cinque e di averla trovata in formissima e piena di vitalità. “Te l’ho detto al Forte la settimana scorsa… Ci metterei la firma per essere come te! Ma non solo fisicamente, ma anche per la tua immensa vitalità!”, ha scritto l’opinionista rivolgendosi a Barbara.

Finita qui? No, perché un utente ha risposto ad Arianna, dicendo che non c’è nulla di male ad usare i filtri sui social. Dall’altro lato, sempre a detta di tale internauta, la d’Urso dovrebbe ammettere i ‘ritocchini’ e i filtri di cui fa uso. La David a questo punto ha dato una risposta fiume, sostenendo che la conduttrice campana è molto bella anche dal vivo dove di filtri non ce ne sono. Così l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi nel difendere la collega:

“Guarda ti do ragione. Leggo insulti veramente sgradevoli. Scrivo spesso e cerco di far capire che Barbara è veramente una donna bellissima dal vivo che porta i suoi anni in maniera incredibile, ma senza filtri perché dal vivo non è che io ho i filtri agli occhi e non vedo tutte queste differenze. Poi, se anche usasse dei filtri – e li uso pure io ogni tanto per gioco – non vedo il male! Di base c’è bellezza su di lei e, ripeto, glielo ho detto anche a lei che è veramente in forma! Qui sembra che se una persona ci tiene a tenersi fisicamente bene sia un reato perché se hai 60 anni devi essere decrepita! Ma non é così! Anche la Parietti dal vivo – e conosco pure lei – è una donna di una bellezza assurda! Oggi i tempi sono cambiati e pure il modo di portare gli anni. Poi aggiungiamo che la genetica aiuta! Ma tanto vedo che nessuno ci crede e a questo punto pazienza, tanto i miei occhi vedono il vero. Che posso farci io se la gente è cattiva!”

Insomma, Arianna David assicura che ‘Barbarella’, anche dal vivo, appare in forma e conserva quel fascino che trasuda anche sui social. Che gli haters se ne facciano una ragione.