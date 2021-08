Over 50 da urlo: d’Urso, Parietti, Salerno, Prati, sfida a colpi di bikini (foto)

Le star italiane over 50 non rinunciano al bikini in estate anche perché possono contare su una forma impeccabile

Over 50, quando l’eleganza non va mai in vacanza, nemmeno in spiaggia. Sono diverse le celebrità italiane che sembrano non risentire dell’incedere del tempo, mostrandosi sui social senza remore e facendo incetta di like e complimenti.

Sabrina Salerno, 53 anni, è un’esplosione di vivacità e sensualità. Su Instagram è una vera e propria star. Dietro ai suoi scatti c’è una vera e propria strategia, come ha raccontato la stessa cantante. Intrigare ma senza essere volgari: questa la regola di Sabrina che resta un’icona femminile tra le più amate dagli italiani.

Barbara d’Urso, 64 anni e non sentirli: la conduttrice in forza a Mediaset, anche in vacanza, sa come catturare l’attenzione dei suoi fan. I suoi scatti in costume sono ormai un ‘must’ estivo. C’è chi sostiene che si sia ritoccata: lei tira avanti, non prestando ascolto alle malelingue.

Anche Paola Ferrari, 60 anni, sfoggia una forma invidiabile. La giornalista e conduttrice sportiva ha da poco annunciato che dopo i mondiali di calcio del 2022, che si terranno in Qatar, lascerà la Rai per fare spazio ai giovani.

Paola Perego, 55 anni, non rinuncia al bikini, sfoderando una linea impeccabile. La compagna di Lucio Presta, nei mesi scorsi, ha parlato per la prima volta dei problemi avuti in passato con gli attacchi di panico. Oggi, dopo un lungo percorso personale, ha trovato pace e serenità.

62 anni e non sentirli: Pamela Prati, dopo lo scandalo del matrimonio fantasma con Mark Caltagirone, sta provando a rilanciarsi. Si mormora che potrebbe far parte del Grande Fratello Vip 6. Nel frattempo si gode il mare, mostrando il suo fisico statuario.

Immancabili anche gli scatti ‘aggressivi’ social di Alba Parietti, 60 anni: pure per lei l’incedere del tempo non è un problema. La prova costume è abbondantemente superata.

Simona Ventura, 56 anni, è sempre più appagata e serena. Gran merito va alla relazione che ha allacciato con il giornalista Giovanni Terzi, con il quale non sono escluse le nozze.

Federica Panicucci, 53 anni, pare che abbia fatto un patto con il diavolo: pure per lei i segni del tempo sono inesistenti.