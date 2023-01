Maria De Filippi come Sonia Bruganelli. Alla terza puntata di C’è posta per te la conduttrice Mediaset ha sfoggiato un abito nero, con dettagli bianchi, firmato Alexander McQueen. Lo stesso mini dress indossato un anno fa dalla moglie di Paolo Bonolis in una puntata del Grande Fratello Vip.

Una fanpage dell’opinionista ha notato il particolare e l’ha evidenziato su Instagram, scatenando così la reazione della Bruganelli che ha ripostato la foto. “Sonia, Maria ti ha rubato il vestito…perdonala!”, ha scritto la fan. Il braccio destro di Alfonso Signorini ha replicato con alcune emoticon che ridono e poi precisato: “È un onore per me”.

Sonia Bruganelli si è praticamente detta contenta del fatto che Maria De Filippi abbia deciso di indossare in tv un capo che lei aveva già scelto un anno fa, quando al GF Vip divideva la scena con Adriana Volpe a suon di litigate, ripicche e frecciatine.

Il mini dress jacquard è firmato Alexander McQueen, uno degli stilisti più amati da Maria De Filippi (indossa spesso in tv capi del brand di lusso inglese). Un mini abito in maglia jacquard che presenta una linea che mette in risalto la figura femminile. La silhouette aderente è caratterizzata da una gonna svasata e maniche raglan.

La zip sul retro completa il capo, che soddisfa i requisiti più elevati e rispetta le tradizioni di Alexander McQueen, uno dei marchi fashion più conosciuti e apprezzati in tutto il mondo. Il prezzo? Decisamente non alla portata di tutti: ben 1.790 euro!

Maria De Filippi ha completato il look con un paio di decolleté semplici nere. Al contrario Sonia Bruganelli ha preferito spezzare l’outfit con delle pump bianche di Casadei.

Come si mantiene in forma Maria De Filippi

Maria De Filippi è da sempre una grande sportiva, da bambina ha praticato molto sport perché era iperattiva. Tra le sue attività preferite oggi ci sono il crossfit e il tennis. È poi molto attenta a tavola. Non segue una dieta particolare ma si limita ad un regime alimentare sano e corretto: non mangia mai pane ed evita la pasta tutti i giorni. Inoltre non consuma mai dolci e alcolici perché non le piacciono particolarmente e questo l’aiuta parecchio.