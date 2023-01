Insieme a Louis Vuitton, Alexander McQueen resta uno dei marchi più amati da Maria De Filippi. Anche per la nuova edizione di C’è posta per te la presentatrice Mediaset ha optato per una creazione del noto brand inglese. Un brand che più volte la moglie di Maurizio Costanzo ha sfoggiato in tv, in diversi programmi di successo, come Tu si que vales ed Amici.

Nel salotto del fortunato people show del sabato sera Maria De Filippi ha indossato un vestito decisamente chic ed elegante, tanto che i commenti positivi sui social network si sono sprecati. Tra storie di corna, sorprese e ricongiungimenti familiari, la 61enne ha sfilato nello studio con la consueta classe che la contraddistingue. Mettendo così in mostra il suo fisico perfetto, frutto di una dieta equilibrata e di un allenamento quotidiano, tra crossfit, tennis e palestra.

Nello specifico Maria De Filippi ha indossato alla terza puntata di C’è posta per te 2023 il mini dress jacquard di Alexander McQueen. Un mini abito in maglia jacquard che presenta una linea che mette in risalto la figura femminile. La silhouette aderente è caratterizzata da una gonna svasata e maniche raglan.

La zip sul retro completa il capo, che soddisfa i requisiti più elevati e rispetta le tradizioni di Alexander McQueen, uno dei marchi fashion più conosciuti e apprezzati in tutto il mondo. Il prezzo? Decisamente non alla portata di tutti: ben 1.790 euro! Maria De Filippi ha completato il look con un paio di decolleté semplici nere.

Come si mantiene in forma Maria De Filippi

Maria De Filippi è da sempre una grande sportiva, da bambina ha praticato molto sport perché era iperattiva. Tra le sue attività preferite oggi ci sono il crossfit e il tennis. È poi molto attenta a tavola. Non segue una dieta particolare ma si limita ad un regime alimentare sano e corretto: non mangia mai pane ed evita la pasta tutti i giorni. Inoltre non consuma mai dolci e alcolici perché non le piacciono particolarmente e questo l’aiuta parecchio.