Maria De Filippi fisico top a 56 anni: ecco cosa NON mangia e NON beve

Come si mantiene in forma Maria De Filippi: dieta e sport a 56 anni

Passano gli anni ma Maria De Filippi appare sempre più tonica e asciutta. A 56 anni compiuti, la conduttrice Mediaset sfoggia un fisico perfetto. Qual è il segreto della moglie di Maurizio Costanzo? Segue una dieta particolare? Pratica qualche sport? Maria fin da piccola è stata una grande sportiva ma col tempo si è appassionata al tennis, che oggi le permette di non ingrassare e fare costante movimento. Non solo: la De Filippi sta attenta al cibo e ad evitare determinati alimenti. “Non seguo una dieta particolare: sto solo attenta a non mangiare cose che mi facciano diventare un baule. Non mangio pane, mangio la pasta ma non tutti i giorni. Sono anche fortunata, perché non vado pazza per i dolci e non bevo alcolici perché non mi piacciono. Questo mi rende tutto più facile”, ha spiegato la presentatrice al settimanale Di Più.

Maria De Filippi fa sport: la conduttrice pratica tennis e crossfit

“Mi tengo in forma giocando a tennis: è una mia passione e penso di essere abbastanza brava. Il mio colpo migliore quando gioco a tennis? Il diritto”, ha aggiunto Maria De Filippi. In realtà, oltre al tennis, Maria è pure un’appassionata di crossfit. La De Filippi lo ha rivelato nel corso di una puntata di Amici. Qualche anno fa Emma Marrone ha condiviso uno scatto con la conduttrice mentre praticava questa disciplina in camerino. Il crossfit è ormai una quotidianità per i personaggi del mondo dello spettacolo: oltre la De Filippi e la Marrone, ne vanno matti Alessandra Amoroso, Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis, Michela Quattrociocche.

Maria De Filippi sportiva fin da bambina: la confessione

“Sono sportiva da quando ero piccola: in casa ero iperattiva, allora mia madre pur di tenermi calma mi faceva fare tantissimi sport. Così alla sera quasi piangevo dalla fame e mi spedivano a letto”, ha raccontato qualche anno fa Maria De Filippi.