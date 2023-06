Sonia Bruganelli e Gf Vip 8, interviene l’ufficio stampa: tutta la verità

Sonia non vestirà il ruolo di opinionista per la terza edizione consecutiva: arriva la conferma con tanto di chiarimento

L’ufficio stampa di Sonia Bruganelli interviene per fare chiarezza su quanto riguarda il cast degli opinionisti del Grande Fratello Vip 8. Con la rivoluzione che avverrà nella scelta dei concorrenti, ci saranno dei cambiamenti anche tra le postazioni di coloro che affiancheranno Alfonso Signorini. Lì non siederà Sonia, come già noto da tempo.

Nelle scorse ore TvBlog, oltre a svelare la nuova struttura di 20 concorrenti per la prossima edizione del reality show, ha parlato di “un ricambio totale” per gli opinionisti. “La produzione ha deciso da tempo che non ci sarà più Sonia Burganelli”, si legge. Prendendo in considerazione tali parole, l’ufficio stampa dell’ex moglie di Paolo Bonolis, come fa notare anche Pipol Tv su Instagram, mette le cose in chiaro. Parla Sabrina Laganà, con il suo account social, dove fa una precisazione:

“Più verosimilmente preciserei che, se la produzione sta lavorando a un ricambio del parco opinionisti, sarà – anche – per l’indisponibilità di Sonia Bruganelli, comunicata per tempo, ad affrontare una terza stagione! Sarà anche per questo”

Infatti, pare che la produttrice televisiva abbia in anticipo annunciato alla produzione che non potrà far parte del cast della prossima edizione del GF Vip/Nip. In effetti, la stessa Sonia aveva anche dichiarato pubblicamente di volersi ritirare da questo ruolo. Ma va comunque considerato che lo scorso anno Bruganelli aveva affermato la medesima cosa, ovvero di non poter più affiancare Alfonso Signorini.

Alla fine, però, il pubblico di Canale 5 l’ha ritrovata ancora in studio per una seconda edizione consecutiva. Tenendo conto di questo dettaglio, qualche telespettatore ha dei dubbi sul futuro di Sonia come opinionista. Nonostante questo, è necessario prendere come ufficiali le parole della stessa Bruganelli, che oggi conferma tramite l’ufficio stampa di aver già detto ‘no’ a un terzo anno consecutivo nello studio di Canale 5.

Questo perché Sonia sta lavorando a diverse produzioni. Tra queste c’è quella legata a Ciao Darwin, le altre restano per ora segrete. Per tale motivo, pare che questa volta sia davvero convinta di non poter rivestire il ruolo di opinionista al Grande Fratello, che tornerà in onda a settembre con un’edizione rivoluzionata.

Al contrario, Giulia Salemi pare tornerà a rappresentare l’opinionista social, un ruolo che è stato testato durante la settima edizione. Sembra che l’ex gieffina abbia convinto in questi panni e per questo le sarà riservato il medesimo spazio.