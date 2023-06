GF Vip 8, deciso il futuro di Giulia Salemi e i 4 no secchi a Signorini

Iniziano ad emergere i contorni delle fattezze che dovrebbe assumere la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Come è noto, pare che nella prossima stagione ci sarà una rivoluzione. L’idea è quella di confezionare un’edizione mista di “vip” e “nip”. The Pipol Tv, però, frena su tale questione, spiegando che non sarà così semplice inserire una serie di tasselli innovativi nel format. Il portale, inoltre, ha rivelato il futuro di Giulia Salemi nel reality show. L’influencer lo scorso anno se l’è cavata egregiamente nel ruolo di “moderatrice” dei social. Si è mormorato di recente di una sua possibile promozione in veste di opinionista al posto di Sonia Bruganelli. Ebbene? Ebbene pare che non ci sarà alcuna ‘promozione’, con la Salemi che sarebbe stata riconfermata in qualità di esperta della rete.

“Giulia Salemi confermata nel ruolo di opinionista del web”, scrive The Pipol Tv. Resta invece da sciogliere il nodo delle opinioniste del programma. Sonia Bruganelli sembra ormai certo che non farà più parte del team GF Vip. Continuano ad essere alte le quotazioni di Emanuele Filiberto di Savoia. “Tra i migliori amici di Riccardo Palazzolo che lo seguiva nella sua vecchia agenzia; sarebbe proprio di Palazzolo l’idea (nuovo agente dell’agenzia che ha come talent anche Signorini) di portarlo nel ruolo di opinionista. Operazione fattibile”, rende noto sempre The Pipol Tv che agginge che invece resta difficile da sciogliere lo snodo contrattuale di Orietta Berti che ha ancora un edizione ben pagata da opinionista. “Amanda Lear, costa troppo. Quindi la partita qui è ancora aperta”.

Il Grande Fratello inserirà dei “nip”?

The Pipol Tv afferma che il prossimo GF sarà Vip camuffato da ‘Nip’ “nel senso che basterà inserire anche un solo volto anonimo, magari di un personaggio che deriva da una storia di cronaca nera in cerca di riscatto e si potrà parlare di esperimento vip con nip. Ma questo concetto in realtà è solo una super ca**ola per la pubblicità. Spieghiamo: chi compra gli spazi pubblicitari vorrebbe evitare di ritrovarsi nel caos tra denunce , eliminazioni per scelta dell’editore dopo comportamenti poco educati, patologie trattate come nomination; insomma si vuole evitare il baratro dello scorso anno. Nip è solo fumo negli occhi per la pubblicità infatti i primi no arrivano da una nota comica, da due showgirl , dalla tiktoter Shinai Ventura“.

Nel frattempo il primo nome vip circolato è quello della giornalista Annalisa Chirico. Il magazine Oggi ha sostenuto che Alfonso Signorini sta provando ad arruolare la donna che sarebbe ad un passo dalla firma. La Chirico, naturalmente, rientrerebbe nella cosiddetta quota “vip” dei concorrenti. Laddove la trattativa dovesse andare in porto, sarebbe anche un segnale del cambio di rotta in merito al cast: più “sobrietà” e meno volti inclini a far germogliare dinamiche super trash. La scommessa del nuovo GF Vip è proprio questa: mantenere l’asticella dello share alta senza però proporre vicende imbarazzanti. I vertici Mediaset sono stati chiari: mai più in onda ciò che si è visto nell’edizione 2022/2023.