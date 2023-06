Grande Fratello, spunta il primo nome vip: la scelta di Signorini

Stando a quanto riporta Oggi, Alfonso Signorini avrebbe in mente il primo nome vip per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. I dettagli.

Sembrerebbe siano in corso i provini per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini destinato a rimanere al timone del reality targato Mediaset. Stando a quanto riportato da Oggi, il conduttore starebbe corteggiando un nome in particolare. Ecco di chi si tratta.

Alfonso Signorini corteggia il primo nome vip: ecco di chi si tratta

Il Grande Fratello Vip vanta sette edizioni all’attivo, con l’ottava in preparazione. L’ultima, che ha visto trionfare Nikita Pelizon, si è conclusa lo scorso aprile. Sarebbero, dunque, in corso i provini e i colloqui per delineare il cast della prossima edizione. Le ultime voci vedrebbero Alfonso Signorini intento a “corteggiare” Annalisa Chirico, trentaseienne e firma di punta de Il Foglio. Chirico è anche opinionista televisiva.

La giornalista, che sembrerebbe venir stimata dai salotti romani della destra che conta, si dice fosse stata ad un passo dall’entrare nel cast del programma già lo scorso anno. Manca sempre meno alla messa in onda della nuova edizione, prevista per settembre. Il tempo per comporre il nuovo cast stringe. A tal proposito, sembrerebbe che la nuova edizione del Grande Fratello Vip possa introdurre un’interessante novità.

Grande Fratello Vip 8, la novità: ecco di cosa si tratta

Per la prima volta, infatti, il noto reality targato Mediaset vedrà la presenza di un cast misto. A partecipare non sarebbero solo esponenti del mondo vip, ma anche gente comune. Si starebbe pensando, secondo quanto riportato da Oggi, ad un cast con metà volti noti e metà gente comune. Non resta che attendere maggiori comunicazioni per scoprire chi andrà a comporre il cast della nuova edizione.

Non è dato sapere se Annalisa Chirico decida di cedere al corteggiamento di Signorini, partecipando ad un programma a cui sembrava esser stata vicina in passato. La giornalista, come anticipato sopra, è una firma del quotidiano Il Foglio, dove scrive di giustizia, politica e donne. Per quanto riguarda la sua partecipazione a trasmissioni televisive, Annalisa Chirico è stata ospite a Tiki Taka, noto programma calcistico di Mediaset, e a Porta a Porta, programma di Bruno Vespa su Rai 1.