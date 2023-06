GF Vip-Nip, svelata la nuova struttura: si parte con 20 concorrenti

Il Grande Fratello Vip cambia pelle. Dalla prossima edizione, il titolo più adatto per il reality show di Canale Cinque sarebbe probabilmente Grande Fratello Mix visto che, come è ormai noto da tempo, saranno mescolati famosi e ‘nip’. Dagospia aggiunge un ulteriore tassello alla nuova organizzazione del programma. In un articolo firmato dal giornalista Giuseppe Candela, esperto di retroscena televisivi, viene reso noto che la quota dei ‘vip’ sarà formata da 12 concorrenti mentre quella ‘nip’ si avvarrà di 8 personalità non conosciute al mondo dello spettacolo. Dunque, in totale, ai nastri di partenza la Casa più spiata d’Italia si popolerà di 20 gieffini.

I casting e i colloqui per confezionare il cast sono già iniziati anche perché settembre, vale a dire il periodo in cui si apriranno i battenti, non è vicinissimo ma nemmeno lontanissimo. Aria di cambiamento anche per quel che riguarda le opinioniste. Non c’è ancora nulla di deciso in via definitiva ma sembra ormai scontato che Sonia Bruganelli (tornata a tempo pieno al lavoro di produttrice) e Orietta Berti (Mediaset dovrebbe dirottarla nello show Io Canto) saranno sostituite. Sul tavolo diversi nomi. Particolarmente caldo quello di Emanuele Filiberto di Savoia. Dovrebbe invece tornare nel ruolo si supervisore dei social Giulia Salemi.

Le direttive Mediaset costringono il GF Vip rivoluzionare le scelte relative al cast

Tornando al cast, si mormora che per la quota ‘vip’ sarebbe stata contattata la giornalista Annalisa Chirico che, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe vicinissima alla firma. Nel frattempo la macchina organizzativa del reality continua a lavorare, consapevole che i piani alti di Mediaset non vogliono più vedere un certo tipo di dinamiche trash osservate nelle scorse edizioni. Una direttiva mica da poco visto che va ad influire direttamente sulla scelta cast.

A farne le spese saranno quei personaggi che da tempo vivono di scandaletti e gossip creati ad arte. Inutile fare nomi, chi ha guradato alcuni programmi Mediaset negli ultimi anni non farà fatica a comprendere chi sono coloro che hanno sfruttato mezzucci per racimolare ospitate e apparizioni di dubbio gusto. Quel tipo di tv volge al termine e anche il GF Vip è stato chiamato a voltare pagina.