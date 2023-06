Orietta Berti è fuori dal Gf Vip 8: dove sarà collocata da Mediaset

Orietta Berti non tornerà come opinionista al Grande Fratello Vip: ecco in quale programma Mediaset la vedremo

A settembre inizierà l’ottava edizione del Grande Fratello Vip, un’edizione che si prospetta essere molto diversa dalle altre. Oltre ai nuovi meccanismi e linee guida introdotte già alla fine della scorsa stagione, il prossimo anno il cast sarà diviso tra concorrenti Vip e Nip, i quali dovranno convivere nella stessa Casa. Dopodiché, pare che ci sarà un totale rinnovamento anche per quanto riguarda il fronte opinionisti. Secondo quanto riportato da TvBlog, la produzione avrebbe deciso ormai da tempo di non richiamare Sonia Bruganelli, che lascia la poltrona dopo due anni. Allo stesso tempo, pare che non rivedremo neanche Orietta Berti, la quale sarà impegnata con un altro programma Mediaset. Di cosa si tratta?

Sempre secondo quanto spifferato da TvBlog, Orietta Berti sarà uno dei coach della nuova edizione di Io Canto. Il programma di Gerry Scotti tornerà su Canale 5 a settembre dopo anni di assenza e sarà trasmesso domenica sera in prima serata. Dunque, sarà impossibile per la voce di “Quando ti sei innamorato” poter adempiere ad entrambi gli impegni e partecipare anche al Grande Fratello Vip. Questo, a meno che la Berti decidesse di rifiutare Io Canto per il ruolo di opinionista nel reality, cosa che risulta alquanto improbabile.

Dunque, la domanda sorge spontanea: chi ci sarà al posto di Orietta e Sonia il prossimo autunno? Qualche giorno fa si era diffusa la voce secondo la quale Emanuele Filiberto di Savoia sarebbe tra i favoriti della squadra che si occupa della trasmissione. Tuttavia, la stessa cosa non si può dire per i vertici Mediaset, i quali, invece, avrebbero mostrato poco entusiasmo all’idea di averlo come nuovo opinionista del GF Vip.

Ad ogni modo, sono ancora molte le candidature in attesa di essere visionate nei prossimi giorni. A breve, infatti, il team del programma vaglierà per bene la lista dei candidati, per poi riunirsi con il comitato editoriale dei vertici Mediaset e prendere una decisione riguardo i possibili nuovi opinionisti del reality condotto da Alfonso Signorini. Insomma, non resta che attendere per scoprire le prossime novità.