Soleil zia affettuosa: serata con Santiago tra giochi e cognato in tv

Soleil Sorgé serata a casa di Belen Rodriguez: i giochi con il piccolo Santiago

Soleil Sorgé sembra essersi integrata molto bene nella famiglia di Jeremias Rodriguez. La storia d’amore tra i due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi procede a gonfie vele e a dimostrarlo non mancano foto e video, da loro stessi condivisi. Una coppia inaspettata la loro, che però sta facendo ricredere tanti telespettatori. Il pubblico non era proprio convinto che questa relazione potesse durare dopo l’esperienza in Honduras, eppure Soleil e Jeremias appaiono molto uniti e innamorati. A provare questa complicità di coppia sono anche le immagini che li ritraggono a casa Rodriguez. In particolare, nelle ultime Stories di Instagram condivise da Jeremias, Soleil appare in perfetta sintonia con il piccolo Santiago, figlio di Belen e Stefano De Martino. L’ex naufrago riprende l’attuale fidanzata e il nipote mentre giocano insieme con i colori. Per far felice e per divertire il bambino, la Sorgé gli ha permesso di pitturarla in viso. Soleil ha trascorso una serata abbastanza serena a casa di Belen, la quale non ha potuto non assistere alla puntata di Made in Sud, dove c’è Stefano nel ruolo di conduttore.

Soleil Sorgé entra nella famiglia Rodriguez: nasce un bellissimo rapporto con Santiago

Un amore sincero e forte quello nato tra Soleil e Jeremias. I due ex naufraghi dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi appaiono sempre più complici e felici insieme. Non sono mancate appunto le presentazioni in famiglia. Subito dopo l’uscita della Sorgé dal noto reality, la coppia ha subito trascorso dei momenti insieme a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Ma non solo, Solei ha anche avuto l’opportunità di fare la conoscenza di una persona molto importante per Jeremias, Belen. In una recente intervista per SuperGuidaTv, Soleil ha speso parole molto carine nei confronti della famiglia Rodriguez, che le ha fatto davvero una bellissima impressione. Ora che fa parte della vita di Jeremias, la Sorgé trascorre molto tempo con Santiago, con cui ieri sera si è lasciata andare a dei giochi divertenti.

Soleil Sorgé, una zia affettuosa con il piccolo Santiago: Belen intanto riprende Stefano De Martino in tv

Soleil appare sui social come una zia affettuosa con il piccolo Santiago, mentre Belen non perde un minuto della trasmissione che vede conduttore il suo Stefano. Dopo averle colorato tutto il viso, il bambino ha iniziato a farsi inseguire in casa dalla nuova zia. A riprenderli mentre giocano ci ha pensato proprio Jeremias, che ha condiviso con i suoi follower la felicità di vederli divertirsi insieme.