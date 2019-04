Soleil dopo l’incontro con la famiglia Rodriguez: ecco cosa pensa

Soleil Sorge dopo l’incontro con i Rodriguez: ecco cosa pensa della famiglia di Jeremias

Soleil Sorge non avrà vinto l’Isola dei famosi ma, grazie al reality, è riuscita a portarsi a casa un amore nuovo di zecca. In Honduras tra lei e Jeremias Rodriguez è scoppiata la passione e la loro storia, oggi, procede a gonfie vele anche lontano dalle telecamere. La coppia pare essere intenzionata a fare sul serio, tanto che entrambi dopo l’Isola hanno già conosciuto le rispettive famiglie. Soleil del suo incontro con la famiglia di Jeremias ne ha parlato per la prima volta in una recente intervista rilasciata a SuperGuidaTv dove, invitata a dire la sua, ha parlato di quelle che sono state le sue prime impressioni sui Rodriguez.

Soleil e Jeremias innamorati e felici dopo l’Isola: l’incontro con i Rodriguez e le prime impressioni

L’incontro con la famiglia Rodriguez ha lasciato entusiasta Soleil. “Ho conosciuto la famiglia di Jeremias e mi ha fatto una bellissima impressione. Viene da una famiglia molto unita e calorosa come la mia e questo mi ha fatto sentire subito a casa”, ha dichiarato Soleil nella sua intervista. Questo è un momento felice per la Sorge che, dopo l’Isola dei famosi, ha tanti progetti in cantiere e un fidanzato con cui va tanto d’accordo. “Con Jeremias va benissimo, abbiamo un’ottima sintonia e ci siamo trovati ancora meglio nella vita di tutti i giorni”, ha affermato lei.

Soleil Sorge commenta la vittoria di Marco Maddaloni a l’Isola dei famosi

Soleil Sorge, ripensando alla sua esperienza a l’Isola dei famosi, è oggi contenta della vittoria di Marco Maddaloni. Tra tutti i concorrenti arrivati in finale, secondo lei, il judoka era quello che si meritava di più il primo posto. Marina e Luca? Di loro Soleil non conserva un buon ricordo. “Hanno preferito il gioco alla realtà”, ha detto. “Mi dispiace che abbiano riempito la lor avventura di negatività per via della costante ricerca di dinamiche”.