Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a pranzo con Soleil e Jeremias: prime presentazioni in famiglia dopo l’Isola dei famosi

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge dopo l’Isola dei famosi. I due, tornati da poco dall’Honduras, hanno dichiarato in più occasioni di essere felici insieme. L’esperienza che hanno fatto li ha molto uniti e adesso, finito il reality, stanno cercando di godersi al meglio i primi momenti di coppia nella vita reale. Le cose vanno talmente bene tra di loro che, proprio oggi, Jeremias ha deciso di presentare la sua nuova fidanzata a parte della sua famiglia. Lui e Soleil, come si vede dalle stories postate su Instagram, hanno pranzato insieme a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Jeremias Rodriguez porta Soleil sorge a conoscere Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Jeremias è sempre stato molto legato alle sorelle. Il fatto che abbia deciso di portare Soleil a conoscere una di loro, dunque, è un passo molto importante e che pare dire molto circa i suoi reali sentimenti. I fan che hanno fatto il tifo per lui e la Sorge a l’Isola dei famosi oggi sono molto contenti di vederli insieme e sempre più complici. Probabilmente è ancora troppo presto per parlare del loro futuro sentimentale ma, viste le premesse, le intenzioni di entrambi sembrano essere serie.

Jeremias Rodriguez a Verissimo: “Soleil mi ha aiutato a ritrovare me stesso”

“Soleil è una ragazza dolcissima”, ha dichiarato Jeremias Rodriguez durante la sua intervista a Verissimo. “L’ho conosciuta in un momento in cui avevo bisogno di ritrovarmi e lei ha facilitato tantissimo questa cosa”, ha poi aggiunto il fratello di Belen. Lui, in fondo, a Soleil aveva scritto già prima dell’Isola dei famosi, quando lei e Marco Cartasegna si erano lasciati. Era molto interessato a conoscerla ma ha dovuto aspettare di partire per l’Honduras per avere l’opportunità di approfondire la sua conoscenza.