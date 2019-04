Jeremias a Verissimo: “Soleil? Mi ha aiutato a ritrovare me stesso”

Soleil e Jeremias ospiti insieme a Verissimo e raccontano i loro sentimenti

Sono la coppia nata all’interno del reality show di Canale 5, da poco finito, l’Isola dei Famosi. Soleil e Jeremias Rodriguez raccontano a Silvia Toffanin, a Verissimo i loro sentimenti e tutto quello che provano l’uno per l’altra. La coppia nata all’Isola dei Famosi racconta così la loro avventura in Honduras, dove hanno trovato l’amore: “L’ho conosciuta in un momento in cui avevo bisogno di ritrovarmi e lei ha facilitato tantissimo questa cosa“, ha esordito il fratello di Belen, per poi continuare: “Poi non sembra ma lei, che vuole sempre tirare fuori il suo lato duro come meccanismo di difesa, in realtà è una ragazza dolcissima“. Jeremias sembra davvero preso dalla bella italo-americana. Anche Soleil ha raccontato alcuni dettagli del loro rapporto, iniziato in realtà prima dello sbarco in Honduras.

Soleil e Jeremias: una complicità nata prima del programma

“Appena mi sono lasciata“, ha rivelato Soleil, “dopo l’estate Jeremias ha iniziato subito a cercarmi in modo molto diretto, ma in quel momento non volevo avere a che fare col genere maschile. All’inizio non gli rispondevo fino a che mi ha scritto dei messaggi talmente simpatici che è venuto naturale rispondergli. Poi, quando siamo partiti c’era già una forte complicità“. Così ha raccontato con trasporto il suo rapporto con il giovane Rodriguez. Lui, fratello di Belen e Cecilia, appare molto preso, come anche lei sembra molto innamorata. La loro storia, nata all’Isola dei Famosi, ha tenuto incollati molti telespettatori alla tv e tra loro oggi la complicità continua più che mai.

Jeremias e quel gossip su Belen e Stefano

Nonostante l’intervista a Verissimo fosse incentrata su Soleil e Jeremias, il Rodriguez ha lanciato il gossip di cui tutti parlano. Belen e Stefano sono tornati insieme. La conferma arriva proprio dal fratello della bella argentina che si dice felice soprattutto per il piccolo Santiago. Sorella che si è già ampiamente esposta sulla sua nuova fidanzata.