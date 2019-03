Belen Rodriguez a Verissimo: “Jeremias e Soleil? Ecco cosa penso”

Verissimo: le parole di Belen Rodriguez su Jeremias e Soleil

Belen Rodriguez ha parlato per la prima volta della love story tra il fratello Jeremias e Soleil Sorge, nata sull’Isola dei Famosi. Qualche giorno fa l’ex naufrago aveva detto proprio a Verissimo che Belen e Cecilia non apprezzavano molto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Parole che l’ex moglie di Stefano De Martino ha smentito, sottolineando il suo punto di vista sulla questione: “Non sono gelosa dei fidanzati dei miei fratelli, non lo sono mai stata. L’importante è che siano felici. Soleil è una ragazza molto forte, ha un atteggiamento particolare ma ha ancora venti anni. Ha una personalità forte ma è piccola: col tempo imparerà a camuffare certi modi. Se Jeremias è felice lo sono anche io”.

Belen Rodriguez e il riavvicinamento a Stefano De Martino

Nel salotto di Silvia Toffanin Belen Rodriguez ha pure commentato per la prima volta il riavvicinamento all’ex marito Stefano De Martino, dal quale ha avuto nel 2013 il piccolo Santiago. “Sono questioni delicate e c’è una famiglia di mezzo con un bambino. Se parlo e dico delle cose che poi non si avverano faccio delle brutte figure. Ci vado molto piano perché sono maturata, una volta raccontavo tutto, perché ero giovane e più inconsapevole. Io ce la metto tutta e faccio quello che mi dice il cuore. Ho provato a voltare pagina e costruire un’altra famiglia, ma non me la sono sentita. Anche se non sembra non mi piace fare figli con genitori diversi, quindi vediamo”, ha detto la conduttrice di Colorado.

Belen Rodriguez a Verissimo smentisce la gravidanza

A Verissimo Belen ne ha approfittato per smentire pure la sua seconda gravidanza: per il momento nessun fratellino o sorellina in arrivo per Santiago!