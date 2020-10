Soleil Sorge, replica al vetriolo a Ivana Mrazova: il commento

Tra Ivana Mrazova e Soleil Sorge potrebbe essersi innescata una nuova battaglia, anche se forse la prima non ha alcuna intenzione di portarla avanti. La bellissima modella e fidanzata di Luca Onestini infatti non è amante delle catfight, per cui se qualcuno si aspetta una contro risposta al commento di Soleil probabilmente rimarrà deluso. Non escludiamo colpi di scena, sia chiaro, perché Ivana potrebbe stupire tutti e decidere di controbattere, ma per ciò che abbiamo avuto modo di conoscere di lei è difficile che accada. Anche al Grande Fratello Vip 2 Ivana è intervenuta lo stretto indispensabile, solo quando veniva toccata in prima persona e scendeva in campo per difendersi. Ma torniamo a oggi e al nuovo scontro tra ex fidanzata e attuale fidanzata di Onestini. Cosa avrà risposto Soleil a Ivana? Con un commento su Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere la sua a Ivana.

Soleil Sorge risponde alle parole di Ivana Mrazova: “Dovrebbe restare nell’anonimato”

Queste sono state le sue parole: “Per lo meno è riuscita finalmente ad esprimere una frase di senso compiuto. Ad ogni modo un’altra di quelle persone che dovrebbe restare in silenzio ed anonimato. Ma divertitevi pure a vivere come fate. In bocca al lupo, come sempre”. Con un hashtag ha poi parlato di karma dicendo che sta arrivando, ma in che senso? Cosa avrà voluto dire? Si sarà forse riferita alla storia di Ivana con Luca oppure nulla a che vedere con questo? Forse lo chiarirà prossimamente, per oggi si è limitata a scrivere questo in risposta alle parole di Ivana. Ognuno si sarà fatto un’idea di quanto detto da una e quanto detto dall’altra, ma pare che l’opinione del pubblico penda più dalla parte di Ivana. Lei continua a essere amatissima dopo il Gf Vip 2 in cui ha conosciuto Luca e quindi dubitiamo che qualcuno voglia davvero che Ivana rimanga nell’anonimato. Ma sono pareri.

Ivana Mrazova, cosa aveva detto su Soleil Sorge

La Mrazova aveva espresso la sua opinione rispondendo a una domanda su Soleil. Lo stesso aveva fatto Onestini, andandoci giù pesante contro l’ex. Ivana invece ha detto che ringrazia Soleil perché dopo ciò che è successo lei oggi è felicissima con Luca. Non ha nascosto di non provare simpatia per lei e di trovarla triste perché sempre pronta a parlare del passato. Per Ivana invece queste faccende del passato andrebbero chiuse e non tirate fuori all’occorrenza.