Soleil Sorge tagliente su Chiara Ferragni: parole che non ti aspetti

Soleil Sorge tagliente su Chiara Ferragni: le parole ‘viperine’ che non ti aspetti. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ‘sferza’ gli outfit e i contenuti della moglie di Fedez

Le influencer non dormono mai. E soprattutto, a volte, si stuzzicano. Così dopo che Clarissa Marchese aveva scritto a Chiara Ferragni che certi momenti dovrebbero rimanere privati (in riferimento al parto di Leone), oggi a riservare parole taglienti alla moglie di Fedez ci ha pensato Soleil Sorge, altro ex volto di Uomini e Donne, nonché influencer, appunto. L’italo americana ha riservato, inaspettatamente, un pensiero agrodolce per The Blonde Salad. A dir il vero più agro che dolce. La sferzata è giunta su Instagram, mentre l’ex di Luca Onestini e Marco Cartasegna era a colloquio con i suoi fan.

“Chiara Ferragni? Outfit discutibilissimi (paradossalmente) e un po’ noiosa nei contenuti””

“Chiara Ferragni? Imprenditorialmente parlando tanto rispetto. La trovo stra carina”. Soleil prima dà un po’ di carota, poi, un po’ viperina, passa al bastone. “Ma outfit discutibilissimi (paradossalmente) e un po’ noiosa nei contenuti”. Chissà se anche in questo caso, in difesa di Chiara, arriverà in prima linea il marito Fedez, come nel caso di Clarissa Marchese. “Libero arbitrio. Ma in fondo hai ragione, ci faremo una bella esterna per prendere una boccata d’aria fresca”, aveva sibilato il rapper rispondendo sarcasticamente all’ex tronista, che aveva sostenuto che attimi intimi come il parto sarebbe meglio tenerli privati e non mostrarli, come invece hanno fatto dai The Ferragnez.

Soleil sul Trono di Uomini e Donne nel 2019? La risposta dell’ex corteggiatrice

Negli scorsi giorni, circa Soleil Sorge, si era diffusa un’indiscrezione. Alcuni fan avevano iniziato a pensare che la loro beniamina potesse finire sul Trono di Uomini e Donne nel 2019. La voce è giunta alla diretta interessata che ha smorzato la suggestione sul nascere. “A gennaio solo il Trono di Spade”, ha scritto l’ex corteggiatrice, tramite una Stories Instagram, smentendo fulmineamente la voce. Ed oggi come sta Soleil? “Sembra strano se dico che va tutto talmente bene che desidero il presente?”, ha fatto sapere, sempre tramite un’Instagram Stories di qualche giorno fa.