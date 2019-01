Anticipazioni Trono Classico, Soleil tronista nel 2019? Sorge risponde

Anticipazioni Trono Classico, Soleil tronista nel 2019? Arriva la risposta dell’ex corteggiatrice

Come sta Soleil Sorge? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne (e scelta di Luca Onestini) la potremmo ritrovare sul Trono nel 2019? Questa la suggestione che alcuni fan hanno fatto circolare negli scorsi giorni e che poi hanno direttamente recapitato all’italo americana, conoscenza assai nota del programma condotto da Maria De Filippi, che, dopo la storia sentimentale con Marco Cartasegna, al momento è single. Dunque? Ci sono davvero possibilità di vederla seduta sul tanto ambito scranno? Sulla questione è intervenuta lei stessa, rispondendo in maniera chiara.

“A gennaio solo il Trono di Spade”, ha risposto Soleil, tramite una Stories Instagram, a chi le ha chiesto se fosse in procinto di sedersi sul Trono di Uomini e Donne. Quindi, ironia a parte, nessuna possibilità di vederla tornare nella trasmissione che l’ha resa nota al pubblico televisivo e in cui ha conosciuto gli ultimi suoi due ex fidanzati: Luca Onestini, che l’ha vista protagonista di una storia terminata in maniera burrascosa durante il Grande Fratello Vip 2, con tanto di polemiche e accuse reciproche; e Marco Cartasegna, altro ex tronista con cui ha allacciato una relazione poco dopo aver troncato con il bolognese. Anche in questo caso la relazione è naufragata, ma nel silenzio e senza troppo clamore mediatico.

Anticipazioni Trono Classico, Soleil Sorge: “Mai più in America e dal futuro non voglio niente”

Ed oggi come sta Soleil? Quali sono le sue ambizioni future? “Sembra strano se ti dico che va tutto talmente bene che desidero il presente?”, fa sapere, sempre tramite Instagram Stories, rispondendo alle domande dei fan. Infine, a chi le ha domandato se c’è la possibilità che un giorno possa tornare a vivere negli States, ha confidato che una tale decisione è assai lontana. Motivo? Preferisce l’Europa, i suoi costumi, i suoi ritmi, il suo cibo. Certo mai dire mai “Ad ogni modo amo l’America e quindi chissà. Magari per brevi periodi ci tornerei a vivere“, ha concluso l’ex corteggiatrice.