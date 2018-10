Marco Cartasegna e la sua storia con Soleil: “Una delle più importanti”

Marco Cartasegna intervistato, ecco cosa pensa di Uomini e Donne e di Soleil Sorge

Ad ormai oltre un mese di distanza dalla rottura tra Marco Cartasegna e la bella Soleil Sorge, ecco che arrivano le parole dell’ex tronista. Intervistato da Coming Soon, Marco dopo aver parlato delle sue passioni, del suo lavoro e dei suoi interessi, torna a parlare anche della sua esperienza a Uomini e Donne e, inevitabilmente, di Soleil Sorge. Sul suo percorso nel programma della De Filippi, Cartasegna rivela: “Questa esperienza mi ha lasciato tantissimo, non la rifarei di nuovo, ma se tornassi indietro la rifarei tutta la vita. Non avendo mai visto il programma, non sapevo esattamente la redazione che tipo di atteggiamento avesse nei miei confronti. Avevo la costante paura di essere messo in difficoltà”.

Solei Sorge resta per Marco Cartasegna una persona importante

Su come possa cambiare il suo atteggiamento quando si innamora, Marco dice: “Sono un’altra persona, completamente. Sono troppo dolce. Abbasso forse troppo la guardia. È strano perché comunque ho sempre quella sensazione di dovermi difendere e quindi sono sempre all’erta. Anche in una relazione mi ci vuole veramente tanto per arrivare a fidarmi di una persona tantissimo. Sono felicemente single adesso”. E, in merito alla sua precedente storia, quella con la bionda ex corteggiatrice Soleil, Marco ammette apertamente: “Sicuramente è stata una delle mie storie più importanti”.

Che effetto faranno a Soleil le parole di Marco?

Marco e Soleil, come tutti ben ricorderanno, hanno annunciato che la rottura è avvenuta di comune accordo per via di varie problematiche. L’attrazione, fisica e mentale, tra i due è stata fin da subito ben visibile agli occhi di tutto il pubblico di Uomini e Donne. Nonostante la Sorge corteggiasse Luca Onestini, con Marco c’è sempre stata una certa affinità. La stessa che, dopo il programma, li ha portati a mettersi insieme e viversi finalmente la loro passione. Cosa penserà, oggi, Solei delle parole del suo ex?