Soleil Sorge capelli finti e ritocchini: “Adoro cambiare”

Cambiamenti Soleil Sorge: ha modificato davvero qualcosa rispetto al suo passato?

Soleil Sorge è da tempo sulla bocca di tutti: prima per la sua partecipazione a Uomini e Donne, poi per la rottura in diretta televisiva con Luca Onestini e infine per la sua relazione con Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi. Ha saputo sempre come far parlare di sé, non impegnandosi poi molto: ha fatto tutto quello che le andava di fare, senza alcun tipo di forzatura, e adesso può dire di aver raggiunto veramente la felicità grazie al suo nuovo fidanzato. Jeremias non la lascia mai sola e, insieme, hanno tanti progetti futuri da realizzare. Una storia che, inizialmente, aveva convinto in pochi, ma che adesso ha dimostrato di poggiare su basi solide.

Soleil Sorge parla dei ritocchini e delle extension

Ultimamente molti hanno chiesto a Soleil Sorge se è rifatta e se usa dei capelli finti per rendere più fluente la sua chioma. Una fan le ha scritto questo sotto alla sua ultima foto pubblicata su Instagram: “Il bello di te, oltre l’intelligenza, è la semplicità e la mancanza del chirurgo plastico. Soleil, non ti servono le extension. Tu sei bella anche per questo”. Soleil ha approfittato di questo per ribadire che non è ricorsa alla chirurgia estetica e che non porta capelli finti: “Ma l’estetica è anche un gioco, personalmente adoro cambiare (temporaneamente)”. Cambia temporaneamente. Non è veramente mai andata dal chirurgo?

Jeremias e Soleil news: cosa sta succedendo tra i due ex naufraghi?

Negli ultimi giorni, Soleil Sorge aveva sorpreso parlando del suo grande sogno: dopo l’Isola dei Famosi, potrebbe cimentarsi in una nuova avventura che potrebbe cambiare (in meglio) la propria vita. Anche se, ora come ora, è felice così. La sua relazione con Jeremias Rodriguez va a gonfie vele e ci hanno permesso di capire che fanno sul serio! Fra qualche mese (o ancora meno) un annuncio importante?