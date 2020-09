Soleil Sorge dopo Iannone beccata con Gianmaria, un altro ex di Belen

Il gossip continua a vedere legate Belen Rodriguez e Soleil Sorge. Quest’ultima, dopo Andrea Iannone, è stata paparazzata con un altro ex della nota showgirl argentina. Il settimanale Chi l’ha pizzicata, questa volta, in compagnia di Gianmaria Antinolfi. Si tratta dell’imprenditore napoletano con cui Belen ha avuto un breve flirt all’inizio dell’estate, prima che scoppiasse l’amore con Antonino Spinalbese. Le foto pubblicate dalla rivista diretta da Alfonso Signorini ritraggono Soleil e Gianmaria in atteggiamenti abbastanza confidenziali. Secondo quanto riporta il giornale, i due si sarebbero diretti da soli verso la casa della Sorge. Le immagini in questione vedono qualche bacio sulla guancia, abbracci e grandi sorrisi. In effetti, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi appare abbastanza felice a fianco di Antinolfi. Sarà nata una storia d’amore tra i due? Solo qualche settimana fa, la stessa Soleil dichiarava di non avere alcuna intenzione di avviare una relazione con un ex della sua ex cognata Belen.

Soleil Sorge beccata con Gianmaria Antinolfi: dopo Andrea Iannone, l’ex naufraga vicina a un altro ex di Belen Rodriguez

Le vite sentimentali di Soleil Sorge e Belen Rodriguez si incrociano nuovamente, in modo indiretto. Dopo essere stata avvistata in compagnia di Andrea Iannone, questa volta l’ex naufraga è stata beccata da Chi insieme a Gianmaria Antinolfi. Cosa starà accadendo tra i due? Nel corso della sua esperienza all’Isola dei Famosi, Soleil si era innamorata di Jeramias Rodriguez. La loro love story è finita qualche tempo fa e, mentre l’argentino ha ritrovato l’amore, la Sorge si dichiara ancora single. La possibilità di vederla a fianco di Iannone, ex di Belen, si era fatta abbastanza forte qualche settimana fa. A smentire i rumors ci aveva pensato Soleil. Quest’ultima aveva specificato che non c’è alcuna possibilità di vederla formare una coppia con Iannone. Il motivo? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ci tiene a portare rispetto al suo passato, tanto non voler avere una storia con un ex della sua ex cognata Belen.

Soleil Sorge paparazzata con un altro ex di Belen: la Rodriguez ha già dimenticato Gianmaria

Le dichiarazioni fatte da Soleil solo qualche settimana fa potrebbero già fare da smentita al nuovo gossip che la vede attualmente tra le braccia di Gianmaria. Il flirt di questa estate tra Belen e Antinolfi aveva infiammato il gossip. Dopo la sofferta separazione con Stefano De Martino, la showgirl argentina sembrava aver trovato consolazione tra le braccia di Gianmaria, manager campano. Ma ormai questo flirt appartiene al passato, visto che oggi la Rodriguez sarebbe felice a fianco di Antonino.