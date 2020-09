Soleil: “Iannone mi ha chiamato alle 5 di mattina” ma la storia non convince

Soleil Sorgè sbarca a Domenica Live (Canale 5) e riprende da dove aveva terminato: cioè a parlare di Andrea Iannone. La questione è alquanto curiosa perché la giovane dice, come spiegato anche al settimanale Chi, che lui ci avrebbe provato con lei in Sardegna, ad agosto. Non solo: fa intendere che il pilota sia in cerca di visibilità. Prima piccola obbiezione: fino a prova contraria, chi continua a rilasciare interviste su vicende privatissime è lei e non lui, che se ne sta buono buono (ha altro a cui pensare visto che sta attendendo la sentenza per il caso doping che lo ha coinvolto nei mesi scorsi). Però Soleil è così: dice di volersi allontanare dal gossip, eppure, anche l’intervista che sostiene davanti a Barbara d’Urso, è relativa solo a quello (qualcuno l’ha obbligata ad andare a Domenica Live? Sicuramente no). Le sorprese però non sono finite qui.

Domenica Live, Soleil: “Iannone mi ha chiamato alle 5 di mattina”. La storia non convince

Soleil inizia a confidarsi a Barbara. Cose già risapute: lei che racconta che con Iannone non ha avuto nulla e che le paparazzate fatte da Chi Magazine non dimostrano niente (in effetti è così). La d’Urso, con maestria, capisce che quella non è la ‘ciccia’ (cose già dette, come poc’anzi rimarcato). Ecco allora il colpo di coda dell’influencer. d’Urso: “Ma lui avrebbe voluto (qualcosa in più, ndr)?”. “Si mi ha anche chiamato alle 5 del mattino, io ho risposto e gli ho detto che non era il caso a quell’ora. Io ero in giro con amiche”, la risposta di Soleil. Ohibò, ecco la ciccia che Barbara aspettava e infatti vuole vederci più chiaro: “Magari voleva stare con te e le tue amiche per passare del tempo…”. “Mi ha detto esplicitamente altro”, la replica di Sorgè. Si ricorda che l’intervista è partita con l’ex corteggiatrice che ha detto: “Basta con il gossip”. Ma tant’è! Finita qui, nemmeno per scherzo. Sempre Soleil, che vuole assolutamente non aver più nulla a che fare con la cronaca rosa, afferma che ha avuto una frequentazione con un uomo molto più famoso di Iannone…

Soleil e il gossip da cui vuole staccarsi ma…

Sull’uomo famosissimo misterioso però l’influencer non rivela né identità né nome. “Potrei sfruttare questa cosa, ma vedi che non voglio più essere chiacchierata per il gossip”, si affretta a dire alla d’Urso. Infine l’ultimo colpo di scena. Stavolta lo riserva Barbara. Apre la ‘Busta choc’ dove c’è una lettera scritta dal paparazzo Alex Fiumara che narra che le foto pubblicate da Chi (quelle che hanno fatto gridare al flirt Soleil-Iannone) sarebbero state architettate dalla stessa Soleil. Lei nega tutto. Non c’è dubbio che il caso non terminerà qui. E c’è come la sensazione che la bella Sorgè, che tanto è schifata dal gossip, la si rivedrà in studio.