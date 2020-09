Iannone sbotta dopo l’intervista di Soleil: “Sono allibito”. Cosa è accaduto

Andrea Iannone non ci sta. Nelle scorse ore due personaggi noti hanno parlato di lui, entrambi dalle colonne del magazine Chi. Il primo è stato il direttore del medesimo settimanale, Alfonso Signorini, poi è stata la volta di Soleil Sorgè, influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne che alla rivista ha concesso una lunga intervista. Il giornalista ha dichiarato che il pilota aveva praticamente firmato per il Grande Fratello Vip 5, ma a causa dello slittamento della sentenza disciplinare che lo riguarda non ha potuto entrare nella Casa più spiata d’Italia. Soleil ha invece avuto per Iannone parole agrodolci (in verità più agro che dolci). E pare proprio che il suo sfogo sia riconducibile a lei e non a Signorini.

Iannone dopo le parole di Soleil: “Sono allibito”. Lo sfogo del pilota

Iannone si è dichiarato “allibito” da quanto letto su “certe testate” e da quanto scritto da “persone” sul suo “conto”. Ha poi sottolineato che lui non alimenta alcun gossip facendo interviste “ad hoc” in quanto vive delle sue passioni. Solo poche ore prima il magazine Chi pubblicava un’intervista di Soleil che spiegava che con il pilota aveva passato del tempo in Sardegna ma che sull’isola non c’era stato alcun flirt. Quello che ha detto dopo, invece, è stato un poco più spigoloso. Soleil ha affermato che nel conoscere il centauro ha pensato che fosse “interessato alla visibilità”. Per corroborare tale tesi ha sussurrato che in passato è stato fidanzato con Belen e Giulia De Lellis, due donne assai diverse il cui “unico filo conduttore è la popolarità”. Insomma, delle stilettate tutt’altro che velate a cui Iannone pare abbia voluto rispondere per le rime. A differenza dell’influencer, però, ha preferito non fare alcun nome. Il messaggio sembra comunque più che chiaro.

Iannone e Soleil. il gossip che non c’è

Nei giorni scorsi la cronaca rosa ha mormorato di un presunto flirt tra Soleil e Iannone. I due sono stati paparazzati assieme in Sardegna e poi sullo stesso aereo. Come ha spiegato la giovane non c’è stata alcuna storia. Semplicemente hanno trascorso dei giorni di vacanza in una villa, entrambi ospiti di un amico. E poi hanno preso lo stesso volo per rientrare a Milano. Dopo le dichiarazioni e gli sfoghi odierni, se qualcuno aveva dubbi circa un flirt in corso, se li è tolti. Altro che relazione, qui volano gli stracci.