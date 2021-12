Soleil smascherata da Miriana al GF Vip, ma Biagio stronca la Trevisan

Si sa tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 6 non è mai corso buon sangue. La showgirl si esprime nuovamente sulla dinamica che ha visto protagonisti anche Alex Belli e Delia Duran, con tanta convinzione. Ma si ritrova di fronte a un’insinuazione forse per lei inaspettata, quella di Biagio D’Anelli. Eppure fuori dalla Casa di Cinecittà, quest’ultimo si diceva pronto a smascherare l’intero teatrino. Una volta approdato nel reality show sembra aver cambiato totalmente idea, tanto che ora prende anche le difese di Soleil.

Il tutto accade in queste ultime ore, mentre in Casa si continua a parlare di Belli, squalificato dopo aver violato le norme anti-Covid con Delia. C’è chi prende le difese di Soleil, vedendola come vittima dell’intera situazione, e chi invece è sicuro che anche lei abbia approfittato del teatrino. E tra quest’ultimi c’è appunto Miriana. Per la showgirl, la Sorge non è assolutamente una vittima, anzi. Parlando con Biagio, torna all’attacco e ammette di non credere affatto al suo vittimismo.

Le dispiace ma non ci casca, queste le sue parole. “Ha giocato anche lei, non è innocente e l’abbiamo visto tutti”, la Trevisan in questo modo condivide indubbiamente l’opinione di tantissimi telespettatori. Ma poco dopo le sue affermazioni generano una reazione in Biagio, inattesa.

“Sono basita che una donna single può prendere uno sposato. Lei ha creato una situazione ambigua. Anche io che sono libera rispetto chi è impegnato. A me quando colpiscono le persone innocenti come Delia mi dispiace. Io gli uomini sposati li rispetto”

Detto ciò, Miriana chiede a D’Anelli di non paragonarsi ad Alex, in quanto lui non è sposato e non ha “un progetto di vita di quel tipo”. Va ricordato che tra la Trevisan e Biagio al GF Vip è sin da subito nato un rapporto di complicità, che potrebbe andare oltre una semplice amicizia. E proprio per questo, il gieffino sente di dover reagire all’attacco che la sua coinquilina sta riservando a Soleil.

“Mirià ma da dove arrivi tu? Ascolta anche io sono fidanzato e non ce la faccio a non abbracciarti la mattina. Quindi non ti devo abbracciare più? Quindi soltanto chi ha un anello al dito deve rispettare?”

A detta di Biagio, è la persona impegnata che dovrebbe portare rispetto. Se ad Alex Belli non è importato nulla della sofferenza di Delia, allora perché avrebbe dovuto preoccuparsi Soleil? Questo il ragionamento del gieffino, che precisa di fronte a Miriana che lui ha esplicitamente dichiarato di voler andare a convivere con la sua fidanzata. Eppure lei non si è tirata indietro quando si sono lasciati andare a gesti affettuosi nel letto.

Inoltre, D’Anelli prende anche le difese di Belli, affermando di conoscerlo da ben dieci anni. Così, la stronca nuovamente, dandole un consiglio: “Pensa un po’ a te”. Secondo Biagio, la showgirl starebbe difendendo a spada tratta Delia non a caso, bensì perché si è ritrovata diverse volte a scontrarsi con Soleil.

Intanto, mentre Soleil appare distrutta dopo quanto accaduto, sembra che tra la Duran e Alex Belli sia già tornato il sereno. Una segnalazione, con tanto di foto, li mostra insieme in stazione, pronti a partire.