Soleil scartata in tv? Sophie e Avanti un altro: Sorge vuota il sacco

Soleil Sorge ha davvero perso l’opportunità di diventare la Bonas di Avanti un altro? A svelare cosa è davvero accaduto ci pensa la stessa ex gieffina attraverso i social network. In realtà, Sonia Bruganelli non ha scartato Soleil per dare questo ruolo a Sophie Codegoni. Infatti, oggi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne mette finalmente le cose in chiaro rivelando di non aver mai ambito a questo genere di posizioni sul piccolo schermo. La Sorge non ha mai nascosto di voler intraprendere una carriera importante nel mondo della televisione.

Si è fatta conoscere al pubblico di Canale 5 nel dating show di Maria De Filippi, per poi sbarcare all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip. I reality show hanno portato una certa notorietà a Soleil, in particolare nella Casa di Cinecittà. Ma il suo obbiettivo al momento non è quello di entrare nel cast della nuova edizione di Avanti un altro! come la Bonas. Quando, però, è stato reso noto il ruolo dato a Sophie, ThePipol ha condiviso un’indiscrezione sulla Sorge. Scendendo nel dettaglio, si leggeva:

“Chi invece è stata tagliata per via di una troppa sovraesposizione è Soleil Stasi. Lei e la Codegoni si contendevano il ruolo di Bonas. Ma Sophie ha gestito meglio il post GFVip giocando in sottrazione. Questo è stato molto apprezzato dal team Sdl”

Soleil Sorge non ha subito smentito tale indiscrezioni e molti hanno iniziato a credere che corrispondesse alla realtà dei fatti. Invece, ecco che l’ex gieffina ora decide di condividere su Twitter la sua smentita. Ebbene, non ha mai fatto il provino per conquistare questo ruolo sul piccolo schermo. Al contrario, ha accettato di buttarsi in tutt’altro percorso, che più si avvicina alle sue ambizioni.

“Fake news: mai fatto provini per Avanti un altro ne avrei considerato questo ruolo che qualcuno, con malizia, tende ad assegnarmi. Ho invece accettato un altro ruolo in linea con il mio percorso professionale. Auguro tanto successo a Sophie & Sonia. Try again & see you soon”

Qual è il nuovo progetto di cui parla Soleil? Insieme a Pierpaolo Pretelli, condurrà la nuova edizione del GF Vip Party non appena prenderà inizio il Grande Fratello Vip 7. Questo non è l’unico sfogo condiviso sui social dopo l’annuncio fatto da Sophie Codegoni.

Nelle scorse ore, Sonia Bruganelli ha dovuto prontamente prendere le difese dell’ex tronista perché ritenuta da diversi utenti sui social una ‘raccomandata’. La moglie di Paolo Bonolis, che continuerà ad affiancare Signorini come opinionista, non ha potuto non intervenire di fronte alle continue allusioni.

Intanto, c’è chi si chiede che tipo di rapporto ci sia attualmente tra Soleil e Sophie. Inizialmente nella Casa di Cinecittà hanno dato vita ad accesi battibecchi. Col passare del tempo, hanno costruito un solido rapporto di amicizia, che a detta di molti dopo il reality potrebbe essere giunto al capolinea.