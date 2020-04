Soleil a Karina Cascella: “Attieniti a ‘vendere’ tisane”, poi il blocco

Scontro a distanza tra Soleil Sorgè e Karina Cascella: la concorrente di Pechino Express non si risparmia

Soleil Sorgè non trova pace. Si sono riaccesi i riflettori su di lei a seguito della sua esperienza a Pechino Express 2020 e questo ha comportato anche una valanga di critiche! Dopo gli attacchi del giornalista Alberto Dandolo, Soleil ha voluto chiarire tutto, ma questo non è bastato, visto che, negli ultimi giorni, ci sono stati altri commenti al vetriolo. Cosa sta succedendo? Karina Cascella le ha detto – utilizzando parole piuttosto pesanti – che non brilla per la propria intelligenza e Soleil non è voluta rimanere in silenzio. Cos’ha detto questa volta?

Soleil si difende dalle critiche: “Non ho mai fatto nulla di sbagliato”

Elena Santarelli l’ha criticata e Soleil Sorgè non ci è andata per il sottile… Ma la faccenda non si è conclusa di certo qui, dato che la Santarelli ha replicato. Oggi Soleil non ha voluto parlare di lei, bensì di Karina Cascella: “Come sapete, credo vivamente che i social debbano essere utilizzati a scopo costruttivo, positivo e odio dare spazio a certe bassezze, però ci sono cose che vanno oltre la volontà e sono sbagliati nel principio”, ha spiegato durante le sue ultime Instagram stories. Non capisce come mai venga presa di mira: “Io sono scioccata dal comportamento di certe donne (che hanno carriera ed età superiora alla mia) che si abbassano a certi livelli per darmi addosso o semplicemente che parlano di me, quando io in realtà non ho mai detto o fatto nulla di sbagliato”.

Come reagirà la prossima volta Soleil Sorgè? La decisione

Poi un attacco diretto: “Sarebbe meglio se si attenesse a vendere tisane e a parlare di me solo quando richiesto da Barbara”. Si è spinta a bloccare gli hater: “Ho cercato di ignorare e bloccare una di queste persone perché eravamo al limite del penoso, questa continua a sfiorare il limite sottilissimo a cui tutti noi dobbiamo fare molta attenzione, quello di ciò che è punibile legalmente”. Risponderà ancora alle critiche? “Quando ci si trova davanti a persone sporche nell’anima, bisogna porgere l’altra guancia”.