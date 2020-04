Elena Santarelli, controreplica al vetriolo a Soleil: altre scintille social

Elena Santarelli, arriva la replica a Soleil dopo le scintille social: “Si chiama come il Cirque”. La conduttrice al vetriolo dopo la bagarre di ieri

Un qui pro quo tira l’altro e scatta la frittata. Anzi la bagarre social. Nella giornata di ieri ci sono state scintille tra Elena Santarelli e Soleil Sorgè, ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché ex concorrente dell’ultima edizione di Pechino Express. A innescare la lite in rete un post del giornalista Alberto Dandolo che ha criticato Soleil (che attualmente si trova nella Repubblica Dominicana) sostenendo che sia fuggita dal coronavirus e che pubblichi foto non consone al momento. Tuttavia i motivi che hanno spinto Soleil ai Caraibi, come lei stessa ha spiegato, sono altri. Il viaggio oltreoceano era già programmato. Inoltre avrebbe voluto tornare prima in Italia, ma si è ritrovata bloccata in terra caraibica a causa della pandemia. Fatto sta che la Santarelli, sotto al post di Dandolo, ha rilasciato un commento pungente: “Mi preoccupa di più chi la segue”. Immediata la reazione piccata della Sorgè, a cui oggi ha fatto seguito la controreplica della moglie di Bernardo Corradi.

Santarelli: “Se le do corda la conosce pure chi come me, con sincerità, non sapeva chi fosse”

La Santarelli, imbeccata da un suo fan su Instagram, ha risposto a Soleil. Così Elena: “Non mi interessa quello che dice, è nel suo diritto parlare. Se le do corda la conosce pure chi come me, con sincerità, non sapeva chi fosse. Non la odio, è una bella ragazza per me, si chiama Soleil come il Cirque di Soleil”. Un commento al vetriolo per chi sa leggere tra le righe. A onor del vero anche per chi non lo sa fare, visto che il succo del discorso è alquanto chiaro.

Le parole di Soleil

“Mi hanno mandato questi screen di commenti sotto il post del soggetto di cui vi parlavo ieri. Queste ‘donne’ sono ‘personaggi pubblici’, purtroppo. Le do del lei perché non la conosco e ha anche una certa età, ormai, perciò evito di andare oltre coi miei pensieri sulla sua persona”. Questo l’intervento duro di Soleil sulla Santarelli dopo che quest’ultima ha scritto: “Mi preoccupa di più chi la segue”.