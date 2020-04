Soleil ed Elena Santarelli, scontro social: “Hater invidiosa e frustrata!”

Scontro a distanza tra Soleil e la Santarelli: la concorrente di Pechino Express dice basta dopo le ultime accuse!

Soleil Sorgè è stata duramente attaccata dal giornalista Alberto Dandolo per una presunta fuga nella Repubblica Domenica; fuga che, ha spiegato quest’oggi Soleil, non c’è mai stata. Tutti sono in quarantena per il Coronavirus, anche lei, quindi non è assolutamente possibile che abbia preso un volo per andare lontano a farsi una bella vacanza. Soleil ha voluto rispondere punto per punto su Instagram a Dandolo. Ma la storia non finisce qui: sono intervenute sulla questione anche Elena Santarelli e Cecilia Capriotti (lei con dei semplici emoticon divertiti).

Alberto Dandolo attacca Soleil, lei risponde per le rime: smonta le sue accuse in 5 punti

Prima di tutto, Soleil ha risposto ad Alberto Dandolo: “Errata corrige! 1. La foto è vecchia, chiamasi ‘ricordi’; 2. Fuga? Sapete che avevo programmato questo viaggio da tempo ed ero qui anche prima della chiusura delle frontiere; 3. È una pandemia globale. Siamo tutti in quarantena; 4. La ragazzina potrebbe spiegarti che il punto G non si trova sul fondoschiena. Triste il bisogno di riferimenti sessuali provenienti solo dal subconscio; 5. Ma soprattutto… Ha tradotto male. Ho scritto: ‘Distanze sociali? È una vita che mi preparo per affrontarle'”.

Elena Santarelli su Soleil Sorgè: “Mi preoccupa di più chi la segue”

Sapeva che, dopo Pechino Express, avrebbe ricevuto un sacco di critiche, ma non si sarebbe mai aspettata di assistere a tutto questo! Elena Santarelli ha sostenuto le parole di Dandolo scrivendo questo messaggio: “Mi preoccupa di più chi la segue”. Soleil non è rimasta ovviamente in silenzio: “Mi hanno mandato questi screen di commenti sotto il post del soggetto di cui vi parlavo ieri. Queste ‘donne’ sono ‘personaggi pubblici’, purtroppo. Le do del lei perché non la conosco e ha anche una certa età, ormai, perciò evito di andare oltre coi miei pensieri sulla sua persona”.

Soleil Sorgè esplode dopo Pechino Express: “Hater invidiosa, frustrata e ignorante!”

E non è riuscita a trattenersi: “Ma dovrebbe seriamente rivalutare le sue priorità. Magari se dedicasse più tempo alla proprio felicità, anziché agire da hater invidiosa e frustrata, ma soprattutto ignorante, anche la sua carriera tornerebbe ad avere un senso senza tutta questa disperazione. Ma soprattutto non dovreste ridurvi a preoccuparvi di chi mi segue, tanto voi i follower li comprate. In bocca al lupo, vi auguro gioia e serenità”. La Santarelli lascerà correre tutto?