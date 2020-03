Soleil: “Devastata, non posso tornare in Italia”. Wendy contro Costantino

Soleil e Wendy Kay a ruota libera. La madre contro Costantino della Gherardesca: “Danni fatti da una comunicazione sbagliata”. Sorgè: “Devastata dal non poter tornare in Italia”

Sono la coppia ‘Mamma e Figlia’ di Pechino Express 2020 e sono state definite le ‘cattive’ dell’edizione. Stiamo parlando di Wendy Kay e Soleil Sorgè (ex corteggiattrice di Uomini e Donne ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi). Le due si sono confessate a ruota libera al magazine Chi, svelando curiosità sullo show e sulla propria vita privata. Wendy ha riservato parole per nulla morbide a Costantino della Gherardesca. Soleil ha fatto chiarezza sulla sua vita sentimentale e su dove si trova ora. La ragazza è bloccata a Santo Domingo, con il padre, e non può far rientro in Italia per l’emergenza coronavirus e i relativi blocchi aerei che ne sono seguiti.

Wendy: “Enzo Miccio ha spodestato Soleil come capo della ‘cattiveria’”

Sono state etichettate le ‘cattive’ di questa edizione di Pechino Express. Wendy: “Questa è una definizione data a Soleil per la sua competitività e Costantino della Gherardesca l’ha riattribuita a noi come coppia. Questo – prosegue la donna – ha portato molti ignoranti a una sorta di cyberbullismo, aizzato purtroppo dal conduttore: le persone non si rendono conto dei danni fatti da una comunicazione sbagliata… Enzo Miccio ha spodestato Soleil come capo della ‘cattiveria’. E non ho mai sentito mia figlia minacciare di ‘menare’ qualcuno (in riferimento a una sfuriata di Vera Gemma, ndr)”. Una critica tutt’altro che velata al conduttore di Rai Due. Wendy passa al capitolo vita privata: “Mi occupo di investimenti immobiliari e vendita di arte. Vivo a Los Angeles e sogno di lanciare una linea di moda. Sono single da quando è morto il mio fidanzato, quattro anni fa”.

Soleil: “Sono single: dedico questo momento della vita a me stessa e alle mie passioni”.

Soleil parla del rapporto litigioso con mamma nello show: “Impossibile non litigare. Nella vita reale io e mamma abbiamo un legame splendido: viaggiamo assieme e condividiamo molti hobby”. A proposito di vita reale, dopo Jeremias il suo cuore batte per qualcuno? “Sono single: dedico questo momento della vita a me stessa e alle mie passioni”. Ora è bloccata a Santo Domingo… “Sono partita sapendo del blocco solo una volta arrivata. Mi sono messa in autoquarantena e ho richiesto un tampone. Sono devastata dal non poter tornare a casa”.